Una automotriz ofrece SUV, pickups y compactos financiados y en hasta 30 cuotas

General Motors dio a conocer sus propuestas disponibles en noviembre para comprar en cuotas, incluso algunas con tasa 0

Chevrolet comercializó 41.144 en lo que va del año, un 105% más que el mismo periodo de 2024

El mercado de los 0 km atraviesa un buen momento en términos de ventas y, para impulsar aún más sus operaciones, la mayoría de las terminales están ofreciendo diversas opciones para comprar vehículos en cuotas.

En ese marco, General Motors puso a disposición casi todo su catálogo para este anteúltimo mes del año, con modelos nuevos y otros actualizados con restylings recientes. Acompañando estas propuestas, la marca del moño aplicó en su lista de precios un incremento promedio del 3,5%.

Los modelos que Chevrolet ofrece financiados en noviembre

  • Chevrolet Onix & Onix Plus: tasa 0 en 18 meses con un tope de hasta $16.000.000.
  • Chevrolet Onix & Onix Plus: tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $12.000.000.
  • Chevrolet Onix & Onix Plus: financiación de hasta $17.000.000 a 24 meses, con tasa 20,9%.
  • Chevrolet Onix & Onix Plus: financiación de hasta $18.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.
El Chevrolet Onix & Onix Plus parte desde los $30.430.900
  • Chevrolet Tracker: tasa 0 en 18 meses con un tope de hasta $16.000.000.
  • Chevrolet Tracker: tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $12.000.000.
  • Chevrolet Tracker: financiación de hasta $17.000.000 a 24 meses, con tasa 20,9%.
  • Chevrolet Tracker: financiación de hasta $18.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.
El Chevrolet Tracker parte desde los $37.823.900
  • Chevrolet Spin: tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $12.000.000.
  • Chevrolet Spin: financiación de hasta $16.000.000 a 18 meses, con tasa 9,9%.
  • Chevrolet Spin: financiación de hasta $17.000.000 a 24 meses, con tasa 20,9%.
  • Chevrolet Spin: financiación de hasta $20.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.
El Chevrolet Spin parte desde los $35.116.900
  • Chevrolet Montana: tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $12.000.000.
  • Chevrolet Montana: financiación de hasta $16.000.000 a 18 meses, con tasa 9,9%.
  • Chevrolet Montana: financiación de hasta $17.000.000 a 24 meses, con tasa 20,9%.
  • Chevrolet Montana: financiación de hasta $20.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.
La Chevrolet Montana parte desde los $37.808.900
  • Chevrolet Trailblazer: tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $20.000.000
  • Chevrolet Trailblazer: financiación de hasta $20.000.000 a 18 meses, con tasa 14,9%.
  • Chevrolet Trailblazer: financiación de hasta $22.500.000 a 24 meses, con tasa 25,9%.
  • Chevrolet Trailblazer: financiación de hasta $25.000.000 a 30 meses, con tasa 34,9%.
El Chevrolet Trailblazer cuesta $77.003.900
  • Chevrolet SparK EUV: financiación de hasta $12.000.000 a 12 meses, con tasa 4,9%.
  • Chevrolet SparK EUV: financiación de hasta $16.000.000 a 18 meses, con tasa 14,9%.
  • Chevrolet SparK EUV: financiación de hasta $18.000.000 a 24 meses, con tasa 25,9%.
  • Chevrolet SparK EUV: financiación de hasta $20.000.000 a 30 meses, con tasa 29,9%.
El Chevrolet SparK cuesta $42.108.900
