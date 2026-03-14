Una automotriz regala entradas para el Mundial con la compra de uno de sus modelos, que además bajó de precio

Hyundai Motor Argentina atraviesa un proceso de crecimiento en el mercado local incluso en un contexto de caída en las ventas de vehículos 0km. Durante el primer bimestre del año comercializó 1141 unidades, lo que representó un incremento del 49% frente al mismo período de 2025, según el último reporte de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En ese marco, y con el objetivo de sostener el impulso comercial, la marca no solo decidió congelar los precios de su gama sino que también lanzó una campaña promocional denominada “Esto no es un sorteo”. La iniciativa consiste en la entrega directa de dos entradas para presenciar un partido de la selección de la Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026 con la compra de un Hyundai Tucson.

La promoción comenzó este viernes 13 de marzo y estará vigente hasta el 15 de mayo de 2026 o hasta agotar el stock disponible de 60 pares de entradas.

“‘Esto no es un sorteo’ se trata de un beneficio directo: cada cliente que compre un Hyundai Tucson 0KM dentro del período de vigencia recibirá dos entradas digitales para asistir a uno de los partidos de la selección argentina en la fase de grupos del torneo”, comunicaron de manera oficial.

En ese sentido, los compradores podrán elegir uno de los tres encuentros correspondientes a la fase de grupos del torneo:

Argentina vs. Argelia, el 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos

el 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos Argentina vs. Austria, el 22 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos

el 22 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos Argentina vs. Jordania, el 27 de junio también en el AT&T Stadium de Dallas

Flyer de la campaña

El protagonista de la campaña es el Hyundai Tucson, un SUV del segmento C que la marca comercializa en tres versiones importadas de Corea del Sur: una variante 4x2, otra 4x4 con tracción HTRAC y una alternativa híbrida. El modelo se destaca dentro del segmento por su propuesta tecnológica y de confort, con un panel digital integrado y una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además de climatización de múltiples zonas, asientos calefaccionados y ventilados, portón trasero inteligente y distintos sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS).

En lo que respecta a los precios informados por la marca en la Argentina, las versiones de la Tucson se comercializan de la siguiente manera, con valores por debajo de los que había difundido la automotriz a principios de mes:

Hyundai Tucson 4x2: US$46.000

US$46.000 Hyundai Tucson 4x4 (HTRAC): US$56.000

US$56.000 Hyundai Tucson híbrida: US$66.000

Hyundai Tucson

Lista de precios de Hyundai en marzo

Para este tercer mes del año, la automotriz volvió a congelar sus precios (no es el primer mes que lo hace) y dejó los siguientes valores, incluso con algunas bonificaciones que los ubican por debajo del precio de lista:

Hyundai HB20 Comfort Plus MT: $27.600.000

$27.600.000 Hyundai HB20 Comfort Plus AT: $31.000.000

$31.000.000 Hyundai HB20 Platinum Safety AT: $34.900.000

Hyundai HB20

Hyundai Creta: US$33.500 (precio de lista US$35.000)

Hyundai Creta

Hyundai Santa Fe: US$70.900

Hyundai Santa Fe Hyundai Motor Company

Hyundai Staria 4x2: US$59.000

US$59.000 Hyundai Staria 4x4: US$69.000