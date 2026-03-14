Una automotriz regala entradas para el Mundial con la compra de uno de sus modelos, que además bajó de precio

Una automotriz surcoreana lanzó una campaña en la que, con la compra de un SUV, el cliente recibe un par de entradas para presenciar un partido de la selección de la Argentina en el Mundial
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Hyundai Motor Argentina atraviesa un proceso de crecimiento en el mercado local incluso en un contexto de caída en las ventas de vehículos 0km. Durante el primer bimestre del año comercializó 1141 unidades, lo que representó un incremento del 49% frente al mismo período de 2025, según el último reporte de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
En ese marco, y con el objetivo de sostener el impulso comercial, la marca no solo decidió congelar los precios de su gama sino que también lanzó una campaña promocional denominada “Esto no es un sorteo”. La iniciativa consiste en la entrega directa de dos entradas para presenciar un partido de la selección de la Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026 con la compra de un Hyundai Tucson.
La promoción comenzó este viernes 13 de marzo y estará vigente hasta el 15 de mayo de 2026 o hasta agotar el stock disponible de 60 pares de entradas.
“‘Esto no es un sorteo’ se trata de un beneficio directo: cada cliente que compre un Hyundai Tucson 0KM dentro del período de vigencia recibirá dos entradas digitales para asistir a uno de los partidos de la selección argentina en la fase de grupos del torneo”, comunicaron de manera oficial.
En ese sentido, los compradores podrán elegir uno de los tres encuentros correspondientes a la fase de grupos del torneo:
- Argentina vs. Argelia, el 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos
- Argentina vs. Austria, el 22 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos
- Argentina vs. Jordania, el 27 de junio también en el AT&T Stadium de Dallas
El protagonista de la campaña es el Hyundai Tucson, un SUV del segmento C que la marca comercializa en tres versiones importadas de Corea del Sur: una variante 4x2, otra 4x4 con tracción HTRAC y una alternativa híbrida. El modelo se destaca dentro del segmento por su propuesta tecnológica y de confort, con un panel digital integrado y una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además de climatización de múltiples zonas, asientos calefaccionados y ventilados, portón trasero inteligente y distintos sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS).
En lo que respecta a los precios informados por la marca en la Argentina, las versiones de la Tucson se comercializan de la siguiente manera, con valores por debajo de los que había difundido la automotriz a principios de mes:
- Hyundai Tucson 4x2: US$46.000
- Hyundai Tucson 4x4 (HTRAC): US$56.000
- Hyundai Tucson híbrida: US$66.000
Lista de precios de Hyundai en marzo
Para este tercer mes del año, la automotriz volvió a congelar sus precios (no es el primer mes que lo hace) y dejó los siguientes valores, incluso con algunas bonificaciones que los ubican por debajo del precio de lista:
- Hyundai HB20 Comfort Plus MT: $27.600.000
- Hyundai HB20 Comfort Plus AT: $31.000.000
- Hyundai HB20 Platinum Safety AT: $34.900.000
- Hyundai Creta: US$33.500 (precio de lista US$35.000)
- Hyundai Santa Fe: US$70.900
- Hyundai Staria 4x2: US$59.000
- Hyundai Staria 4x4: US$69.000
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