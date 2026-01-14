Una automotriz se estrena en la Fórmula 1 de cara a la nueva temporada

La compañía alemana Audi afina detalles para competir en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 bajo la denominación Audi Revolut F1 Team. El lanzamiento global como escudería se presentará oficialmente el próximo 20 de enero en Berlín con su nueva identidad y logo.

El camino hasta este punto comenzó en 2018, con el acuerdo de patrocinio entre Alfa Romeo y Sauber, una asociación que se extendió hasta agosto de 2022. En ese momento, Alfa Romeo anunció su salida de la Fórmula 1 al finalizar la temporada 2023, lo que abrió la puerta al desembarco de Audi, que comunicó su asociación estratégica con Sauber y la compra de una participación en el equipo suizo.

Con el final del patrocinio de Alfa Romeo a fines de 2023, la escudería volvió a competir bajo el nombre Sauber, utilizando motores Ferrari. Durante las temporadas 2024 y 2025, el equipo corrió como Kick Sauber, en asociación con la plataforma que aportó el naming, mientras avanzaba en la preparación de la llegada de Audi. Finalmente, en 2026 se convertirá oficialmente en el equipo de fábrica de la automotriz alemana, adoptando el nombre Audi Revolut F1 Team.

El anuncio también formaliza la incorporación de Revolut como socio principal del proyecto, al convertirse en Title Sponsor del equipo. La alianza contempla acciones comerciales y operativas, con presencia de la fintech en iniciativas destinadas a los aficionados, incluyendo experiencias vinculadas a los Grandes Premios.

El diseño del nuevo monoplaza de Audi para 2026 con predominancia del color plateado

El lanzamiento en Berlín marcará la primera presentación pública de la identidad completa del Audi Revolut F1 Team y el abandono definitivo de la denominación Kick Sauber. Al día siguiente, el 21 de enero, el evento se abrirá al público, permitiendo la participación de los fanáticos antes del inicio de la temporada 2026, que coincidirá con el debut del equipo bajo la nueva reglamentación técnica de la categoría.

Uno de los momentos centrales de la presentación será la revelación del diseño definitivo del monoplaza para 2026, un paso que llegará luego de la exhibición conceptual del Audi R26 Concept, mostrada en noviembre. Con el inicio de la temporada a menos de dos meses, el equipo dará a conocer la estética con la que competirá en su primer año dentro de la Fórmula 1.

El diseño de la livery del monoplaza de Audi para 2026

En paralelo, Audi confirmó cambios en la estructura corporativa del proyecto. Sauber Motorsport AG pasará a denominarse Audi Motorsport AG, mientras que el centro técnico de Bicester, en el Reino Unido, adoptará el nombre Audi Motorsport Technology Centre UK. En tanto, las sociedades Sauber Holding AG y Sauber Technologies AG conservarán su denominación actual.

“Este anuncio le da un nombre y una cara al increíble trabajo que está haciendo el equipo. Un equipo que está tomando forma, impulsado por una cultura de precisión y una ambición incansable. El lanzamiento en Berlín será el primer momento en que nos mostremos juntos e invitemos a nuestra base global de fans a acompañarnos antes de nuestro debut en 2026”, señaló Mattia Binotto, jefe del Proyecto Audi F1.

De cara a la temporada 2026, el equipo mantendrá la dupla de pilotos integrada por el alemán Nico Hülkenberg y el brasileño Gabriel Bortoleto, con altas expectativas para su estreno como escudería oficial.