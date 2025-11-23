Una de las principales pickups de la Argentina presenta nueva versión

Chevrolet presentó la versión cabina simple de la S10, una de las chatas con más historia en el mercado argentino. Desde la automotriz nacida en Detroit presentaron al modelo con un enfoque en el trabajo, tanto en la ciudad como en el campo.

La S10 WorkTruck cabina simple llega con versiones de tracción 4x2 trasera o tracción doble 4x4. Ambas cuentan con el conocido motor turbodiésel Duramax 2.8 L de 207 CV de potencia a 3200 rpm y 460 Nm de torque a 2000 rpm, asociado a una caja de velocidades manual de seis marchas, al igual que en las versiones WT de cabina doble.

Sus dimensiones son de 5365 mm de largo, 1871 mm de ancho sin espejos y 2132 mm con espejos; una altura de 1823 mm y una distancia entre ejes de 3095 mm. Está calzada con llantas de acero y neumáticos 245/70 R16”. En cuanto a su capacidad de transporte cuenta con una caja de carga de 2317 mm de largo, 1534 mm de ancho y laterales de 444 mm de alto, que le permiten trasladar hasta 1190 kilogramos.

La cabina simple equipa el mismo motor que en las otras versiones

La estética del modelo permanece sin cambios respecto a las del resto de la gama, considerando que fue actualizada el año pasado, cuando tuvo su tercer restyling sobre la base de la misma pickup que General Motors comercializa desde 2012.

Por otro lado, en su equipamiento destacan la pantalla del sistema multimedia MyLink de 11” y un panel de instrumentos digital de 8”, volante multifunción con regulación en profundidad y altura, un sistema de audio de dos parlantes, un puerto de carga USB, tapizado de tela, espejos retrovisores con control eléctrico rebatibles manualmente, encendido por botón Easy Start y cierre centralizado de la caja de carga.

En su interior siguen la pantalla del sistema multimedia MyLink de 11” y un panel de instrumentos digital de 8" (foto de la versión cabina doble) Chevrolet

En seguridad mantiene los seis airbags (frontales, laterales y de cortina) y un conjunto de asistencias a la conducción (ADAS) como alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, control de estabilidad (ECS), control de tracción (TCM), asistente de arranque en pendiente (HSA), control de descenso de pendientes (HDC), control de estabilidad de tráiler (TSC), indicador de cinturón de seguridad asiento de pasajero y control de velocidad crucero.

La pickup se ofrece en colores Gris Sharkskin y Blanco Summit, incluye una garantía por cinco años o 150.000 kms y sale al mercado con los siguientes precios de lanzamiento:

S10 CS 2.8 TD 4x2 WT MT: $40.800.900

$40.800.900 S10 CS 2.8 TD 4x4 WT MT: $48.743.900

En lo que es su rendimiento en el mercado en lo que va del año, la S10 lleva vendidas 4584 unidades, un 0,9% de todo el mercado. Con la nueva versión busca expandir su participación de mercado en un segmento donde ya tiene presencia Toyota con su Hilux cabina simple y Ford anunció que comenzará a vender a partir del año que viene.