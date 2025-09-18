Una marca de motos lanzó una nueva roadster con financiación a tasa 0 hasta el 50% del modelo

La apertura de importaciones impulsó al mercado de motos. De hecho, en los últimos meses, las marcas sumaron nuevos modelos que completan las gamas de oferta en el país con las de mayor cilindrada.

Sin ir más lejos, Royal Enfield, la marca de origen británica que hoy fabrica sus unidades en la India para conquistar múltiples mercados presentó la nueva GRR 450. “Una moto destinada a recordarle al mundo lo que realmente significaban los roadsters: cinéticos, intuitivos y ansiosos por rodar en todo su amplio rango de potencia”, según definió el Grupo Simpa, representante en el país de la marca.

La GRR 450 tiene el nuevo motor Sherpa de 452 cc, monocilíndrico y refrigerado por líquido (este impulsor debutó con la Himalayan 450 Adventure Tourer). Además, está equipada con una configuración DOHC de 4 válvulas y entrega unos 40 CV a 8000 rpm y 40 Nm de torque de par máximo a 5500 rpm, con más del 85% de este par disponible desde las 3000 rpm. La caja de cambios es de 6 velocidades con embrague de asistencia y antirrebote.

La moto equipa el nuevo motor Sherpa de 452 cc, el mismo de la Himalayan 450 Adventure Tourer

La roadster cuenta con asiento escalonado, un depósito de combustible de 11 litros, faros LED, intermitentes con luz trasera integrada y un silenciador elevado. Viene con horquilla telescópica delantera de 43 mm y monoamortiguador trasero tipo bieleta. Sus neumáticos son sin cámara de 17″ en la parte delantera y trasera y una distancia entre ejes de 1440 mm.

El modelo apunta a una dinámica de conducción dual, que pueda ser útil para entornos urbanos y bajas velocidades así también como para largo trayectos en rutas con curvas. De la misma forma, el conductor puede seleccionar entre los modos de conducción Rendimiento y Eco, en el que se adapta la respuesta del acelerador según la búsqueda del usuario.

La GRR 450 busca volver a la esencia de los roadsters clásicos

Las variantes media y superior vienen con el nuevo “Tripper Dash”, un clúster de infoentretenimiento de 4″ que ofrece una nueva interfaz de usuario. El mismo es compatible con la aplicación de la marca que cuenta con funciones mejoradas como grabación de rutas que se pueden exportar en formato GPX, dándole al conductor la posibilidad de compartir su experiencia de viaje.

Por otra parte, la tecnología “Royal Enfield Wingman” -disponible en este momento- permite al conductor mantenerse conectado con la motocicleta y recibir soporte a distancia.

Los accesorios adicionales están inspirados en la escena del motociclismo urbano. Estos incluyen protectores de motor y cárter, un asiento urbano blanco, espejos oscurecidos guardabarros plateado, parrilla delantera y la cubierta del instrumento Halcyon en negro. Además, se puede optar por protectores de motor compactos, espejos de extremo de manillar con soportes de montaje y soluciones para llevar equipaje.

Está disponible en sus seis tonalidades: Smoke Silver, Peix Bronze, Gold Dip, Yellow Ribbon, Brava Blue y Playa Black.

El nuevo modelo viene con un nuevo clúster de infoentretenimiento de 4″

La moto lanzó su preventa en la Argentina en julio con un lote de solo 250 unidades disponibles para los clientes de la marca. Ahora comenzó su comercialización al público en general en todo el país a partir de los $10.300.000

Un dato no menor es que hay una opción de financiación de hasta el 50% de su valor en 12 cuotas sin interés o hasta el 70% con tasa UVA en 12, 18 o 24 cuotas.

“La llegada de la GRR 450 a la Argentina marca un hito para Royal Enfield y para la comunidad de motociclistas. Esta nueva roadster representa una evolución en diseño, tecnología y experiencia de manejo, pensada para quienes buscan algo más que una moto: buscan carácter, potencia y versatilidad. Celebramos incorporar al mercado argentino un modelo que revoluciona el segmento y amplía la propuesta de la marca en el país, además de permitirnos crecer en la categoría media”, comentó Christian Parodi, Brand Manager de Royal Enfield Argentina en Grupo Simpa, quien está seguro que el nuevo modelo conectará a la marca con una nueva generación de riders.