Viajar tranquilos: el seguro que te trata como socio y te da auxilio sin límites en la ruta

Planificar la ruta, revisar el estado del vehículo, pensar paradas y destinos: son todas acciones que conforman el ritual antes de salir de vacaciones en auto. Pero existe además un punto clave que puede definir la experiencia entera del viaje: la forma en la que nos protegemos ante los imprevistos.

De ahí que contar con un seguro de auto es algo que va mucho más allá del mero requisito: tiene que ver con elegir un respaldo real, que responda cada vez que haga falta y que entienda que detrás de cada volante hay personas, tiempos y expectativas.

Un modelo que pone a las personas en el centro

El Servicio de Seguros del ACA se apoya en una lógica distinta que no es la del cliente ocasional, sino la del socio. O en otras palabras: una relación que se construye a largo plazo y se materializa en un trato cercano, humano y personalizado.

Con más de 121 años de trayectoria, el Automóvil Club Argentino consolidó un modelo de protección que combina experiencia institucional con soluciones concretas para la vida en movimiento. Su propuesta de seguros está respaldada por La Caja, una de las compañías líderes del mercado, lo que garantiza solidez financiera y capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

Diferenciales que cambian el panorama del viaje

Está claro que a la hora de elegir un seguro no todas las coberturas ofrecen lo mismo. En el caso de ACA-Seguros, los socios acceden a una ventaja diferencial, como la reducción exclusiva en la cuota al optar por coberturas superiores a la Responsabilidad Civil: una forma de ampliar la protección sin que eso implique un mayor esfuerzo económico.

Otro de los puntos más valorados del servicio al salir a la ruta es la asistencia. Ante una avería o inconveniente, contar con auxilio sin límites puede cambiar por completo el escenario. Los asegurados de ACA disponen de kilometraje ilimitado para el traslado del vehículo y asistencia sin restricción geográfica, un diferencial clave para viajes largos o destinos menos transitados.

El ecosistema de beneficios, todo el año

Pero la propuesta no se agota en la cobertura del auto: ser socio del ACA abre la puerta a un ecosistema de beneficios pensados para acompañar la movilidad cotidiana y los viajes, por ejemplo:

Hasta un 40% de descuento en la contratación del seguro.

Descuentos especiales en las Estaciones de Servicio ACA.

Acceso a un programa de beneficios integral, con ventajas exclusivas para socios.

Los asegurados tienen descuentos especiales en las estaciones de servicio ACA.

Mucho más que una póliza

Las vacaciones arrancan cuando se toman decisiones que permiten disfrutar del camino con más tranquilidad: por eso contar con un seguro que responda, acompañe y entienda las necesidades reales de quienes viajan en auto es parte de los preparativos. Lo que ACA propone de cara a ese recorrido es una red de respaldo pensada para que cada viaje se vuelva de principio a fin una experiencia segura.

Cotizá tu seguro en este link.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.