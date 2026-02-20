VTV vencida: cuándo te hacen la multa y qué sanciones puede haber

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio para circular en la Argentina y su incumplimiento está tipificado como falta grave. Cada año, algunos conductores pueden dejan vencer el plazo por descuido o desconocimiento, sin tener claro cuáles son las consecuencias inmediatas.

La normativa vigente en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires no contempla ningún período de tolerancia. Desde el momento posterior al vencimiento indicado en la oblea, el vehículo ya circula en infracción y puede ser sancionado en un control.

Desde cuándo rige la infracción

En la provincia de Buenos Aires, la dirección provincial de VTV permite realizar la verificación hasta 30 días antes del vencimiento para conservar el mes asignado. Sin embargo, una vez superada la fecha impresa en el parabrisas, no existe plazo de gracia.

La dirección provincial de VTV permite realizar la verificación hasta 30 días antes del vencimiento GCBA

Esto significa que si la VTV vence el 23 de noviembre, desde el 24 el vehículo ya no puede circular legalmente. Cabe aclarar que tampoco la constancia de turno habilita a transitar. Haber reservado día y horario no sustituye a la verificación vigente.

Cuánto puede costar la multa

En la provincia, la sanción por circular sin la revisión técnica obligatoria está prevista en el Decreto 532/09 y va de 300 a 1000 Unidades Fijas (UF). El valor de la UF se calcula en base al precio del litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino en La Plata y se actualiza periódicamente.

En la provincia la sanción por circular sin la revisión técnica obligatoria va de 300 a 1000 Unidades Fijas (UF) GCBA

Según la actualización vigente, el monto puede ir desde los $542.100 hasta el $1807.000 en los casos más elevados.

En la Ciudad de Buenos Aires, también se trata de una falta grave. El sistema de cálculo es similar —basado en Unidades Fijas atadas al precio del combustible, siendo en este caso de unas 400 UF— y el monto final para este mes se ubica en torno a los $319.400.

Retención del vehículo y otros efectos

Durante controles en la vía pública, las autoridades podrían disponer la retención del vehículo hasta que se regularice la situación. En la provincia, estos operativos se realizan en conjunto con fuerzas de seguridad y autoridades municipales.

Las autoridades pueden disponer la retención del vehículo hasta que se regularice la situación X.COM

Además del pago de la multa, el titular deberá afrontar los costos de acarreo y estadía si el auto es trasladado a un depósito. En algunos casos, puede retenerse la licencia de conducir por 30 días, otorgándose un permiso provisorio.

A esto se suma un riesgo adicional: si ocurre un siniestro y la VTV no está vigente, la aseguradora puede objetar la cobertura.

Qué ocurre si el auto no se usa

La obligatoriedad de la VTV está vinculada a la circulación en la vía pública. Si el vehículo permanece guardado y no se utiliza, no es necesario verificarlo hasta el momento en que vuelva a circular.

La infracción se configura únicamente cuando se transita con la VTV vencida, aunque sea por un trayecto corto. Al realizar el trámite, pueden darse tres escenarios:

Apto: el vehículo obtiene la oblea con nuevo vencimiento anual.

el vehículo obtiene la oblea con nuevo vencimiento anual. Condicional: se detectan defectos leves. El titular dispone de 60 días corridos para solucionarlos y regresar sin costo.

se detectan defectos leves. El titular dispone de 60 días corridos para solucionarlos y regresar sin costo. Rechazado: se detectan defectos graves. El vehículo no está en condiciones de circular hasta ser reparado. La re verificación es sin cargo dentro de los 60 días.

Si ese plazo se supera, debe abonarse nuevamente la tarifa completa.