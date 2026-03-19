Científicos crearon una “ciudad de un millón de hormigas” para ver cómo funciona

Un equipo de científicos emprendió un proyecto ambicioso para entender los mecanismos sociales de las hormigas mediante la creación de una masiva colonia de más de un millón de insectos. El proyecto fue parte del programa Planet Ant de la BBC de Inglaterra, que construyó una ciudad habitada por esta especie para facilitar el estudio de sus rutinas diarias. Los especialistas instalaron cámaras dentro del nido con el objetivo de registrar cada movimiento y detectar cómo funcionan realmente estos insectos. El hallazgo de su coordinado trabajo dejó a todos boquiabiertos.

Obviamente, la tarea presentó dificultades inmediatas. Primero, las hormigas habitantes de la colonia detectaron los dispositivos de grabación como amenazas externas y reaccionaron con agresividad. Formaron enjambres para atacar los lentes y bloquearon la visibilidad con sus cuerpos, además de alejar los huevos de las zonas donde las cámaras interferían con la seguridad del nido. Esta respuesta defensiva dificultó la observación, pues los insectos alteraron su conducta normal ante lo que consideraron invasores peligrosos.

Se instalaron cámaras para ver el interior de los nidos (Foto: BBC)

A pesar de los inconvenientes, los expertos identificaron procesos biológicos sorprendentes. Las hormigas cortadoras de hojas, contrariamente a lo que dicta la intuición común, no consumen el follaje que recolectan. Ellas transportan las hojas al interior para alimentar los cultivos de hongos, los cuales sirven como su fuente principal de nutrientes. Ese comportamiento, hasta ese entonces era desconocido por los biólogos.

La estructura social dentro de esta metrópolis resulta fascinante por su división de tareas. Los científicos distinguieron tres categorías principales de obreras según su tamaño. Las hormigas soldado, las de mayor porte, protegen el entorno y mostraron un comportamiento defensivo feroz al morder las manos de los investigadores. Luego aparecen las obreras medianas, encargadas de recolectar el material vegetal para las granjas subterráneas.

Por último, las obreras mínimas constituyen el grupo más numeroso. Estas pequeñas criaturas cuidan a las crías y gestionan las granjas de hongos con el material que aportan las obreras medianas.

Los científicos encontraron datos relevantes para el estudio de la especie (Foto: BBC)

En el centro de este complejo sistema vive la reina. Ella desempeña el papel fundamental de la reproducción y llega a poner hasta 30.000 huevos por día. Su función garantiza la continuidad generacional y mantiene los niveles poblacionales necesarios para cubrir todas las áreas de la ciudad, desde los espacios para desechos hasta las zonas destinadas a los ejemplares muertos.

Cada individuo integra un superorganismo donde miles de piezas funcionan como una unidad coordinada. El equipo investigador comparó la estructura de la ciudad con un cuerpo biológico, donde el millón de hormigas actúa como la sangre y los órganos internos.

Ninguna hormiga solitaria logra sobrevivir fuera de esta arquitectura colectiva, pues todas dependen del trabajo comunitario para cultivar alimento, mantener la higiene del nido y proteger la seguridad de la reina.

Todas las hormigas dependen de sus compañeras para la supervivencia (Foto: BBC)

El estudio concluyó que esta interdependencia absoluta convierte a la colonia en una entidad funcional única. Esta observación confirma cómo la comunicación constante y la especialización de roles permiten el éxito de una sociedad tan numerosa bajo condiciones controladas por el hombre. El experimento demostró que el propósito del grupo siempre prevalece sobre el individuo dentro de este ecosistema.