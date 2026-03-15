Científicos crearon una serpiente de cascabel artificial con por un particular objetivo

El sonido de un cascabel es una de las advertencias más efectivas y temidas de la naturaleza. Sin embargo, lo que para muchos podría parecer un comportamiento aprendido por la experiencia, resulta ser un mecanismo de supervivencia grabado profundamente en el código genético de diversas especies. Así lo determinó un reciente estudio científico que utilizó tecnología de punta para observar la reacción de los animales ante esta amenaza sin ponerlos en un riesgo real.

Para llevar a cabo la investigación, un equipo de especialistas desarrolló una réplica robótica de alta precisión que imita no solo el movimiento, sino también el característico sonido de alerta de estas serpientes. El objetivo era evaluar cómo reaccionan diferentes animales, desde mamíferos hasta aves, al encontrarse con este estímulo en su hábitat natural y al eliminar las variables de olor o peligro físico directo.

Uno de los tipos de serpiente cascabel es la Crotalus durissus, la cual puede alcanzar más de 1,50 metros de longitud Instituto Butantan

Los resultados sorprendieron a la comunidad científica por la uniformidad de las respuestas observadas. Independientemente de si los animales evaluados habían tenido contacto previo con serpientes reales, la reacción de huida o de alerta máxima fue casi inmediata al percibir el sonido del robot. Esto sugiere que la evolución seleccionó esta respuesta como una herramienta de protección fundamental.

Esta conclusión refuerza la teoría de que ciertos estímulos auditivos actúan como llaves biológicas que activan estados de pánico o precaución necesarios para evitar encuentros letales. El experimento permitió identificar patrones de comportamiento específicos en la fauna silvestre frente al dispositivo. Entre las observaciones documentadas se encuentran:

Una interrupción inmediata de las actividades de alimentación al detectar el ruido.

de las actividades de alimentación al detectar el ruido. El aumento de la frecuencia cardíaca y la adopción de posturas defensivas en pequeños mamíferos.

y la adopción de en pequeños mamíferos. La comunicación de alerta entre miembros de una misma manada para alejarse de la fuente sonora.

entre miembros de una misma manada para alejarse de la fuente sonora. Respuestas de huida vertical en aves que se encontraban en el suelo.

Lejos de tratarse de un experimento maligno, el estudio busca ayudar a la supervivencia de los animales Pexels

La creación de este robot no solo sirvió para entender mejor el miedo instintivo, sino que también abre nuevas puertas para la conservación y la gestión de la vida silvestre. Al comprender qué sonidos generan un rechazo natural, los investigadores consideran que se podrían diseñar sistemas no invasivos para alejar a los animales de zonas peligrosas, como rutas o áreas industriales, con el objetivo de proteger la biodiversidad mediante el uso de la tecnología.

Por Wendys Pitre Ariza