Descubren una hoja perdida del Palimpsesto del matemático griego Arquímedes

El 6 de marzo, la revista Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik informó el descubrimiento de una página previamente perdida del Palimpsesto de Arquímedes, uno de los manuscritos científicos más importantes de la antigüedad. Según el Museo de Bellas Artes de Blois, ubicado en el centro de Francia, se trata del folio 123, cuyo contenido incluye pasajes del tratado “Sobre la esfera y el cilindro” (Libro I, Proposiciones 39 a 41), un texto fundamental para la historia de las matemáticas.

Descubierto por Victor Gysembergh, del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia, el folio representa un avance importante en la recuperación de las obras perdidas del matemático griego Arquímedes de Siracusa. Se trata de un manuscrito greco-bizantino del siglo X que contiene una serie de tratados que finalmente fueron borrados en la Edad Media.

300 años después, este y otros folios dieron paso a los textos litúrgicos cristianos. Esta práctica estaba relacionada con la creación de palimpsestos, es decir, manuscritos reutilizados. A su vez, era común en la Edad Media debido al alto coste del papel de pergamino, fabricado con piel de animal.

Victor Gysembergh fue quien encontró esta histórica página perdida del Palimpsesto de Arquímedes Centro Nacional para la Investigación Científica

Antes de ser casi borrado de la historia, el Palimpsesto de Arquímedes tuvo un largo recorrido. Tras su creación, se conservó en el monasterio de Mar Seba, en el desierto de Judea. Posteriormente, fue trasladado a Constantinopla, donde fue fotografiado por el danés Johan Ludvig Heiberg en 1906.

Tras permanecer desaparecido durante décadas, fue vendido en subasta en 1998 a un coleccionista privado que lo puso a disposición del Museo de Arte Walters en Baltimore, Estados Unidos, para su estudio. Este traslado provocó la desaparición de tres hojas documentadas en las fotografías, que desde entonces se consideran perdidas. La hoja recientemente identificada por Gysembergh se encontraba entre estas páginas.

Trabajo de identificación

El descubrimiento se produjo de una manera insólita: mientras expertos del Museo de Bellas Artes de Blois examinaban algunas hojas sueltas de una colección de arte, Gysembergh reconoció el manuscrito sin ninguna duda.

La identificación del manuscrito como el folio 123 del Palimpsesto de Arquímedes se confirmó mediante el uso de tecnología. La página, ya bastante desgastada por el paso del tiempo, se comparó con fotografías tomadas por Heiberg, que se conservan actualmente en la Biblioteca Real Danesa.

Los investigadores observaron que en una cara de la página había un texto de oraciones con diagramas geométricos y un pasaje del tratado “Sobre la esfera climática y el cilindro”. La otra cara, a su vez, está cubierta por una iluminación añadida en el siglo XX, que representa al profeta Daniel rodeado de dos leones, bajo la cual el texto antiguo permanece inaccesible hasta el día de hoy mediante los métodos de examen convencionales.

La página perdida del palimpsesto de Arquímedes, que muestra una miniatura del profeta Daniel y el reverso del folio redescubierto Museo de Bellas Artes de Blois

Se cree que la imagen de esta última cara fue añadida en 1942 por el entonces propietario del folio. Según los investigadores, es posible que quien realizó la intervención desconociera que bajo la pintura se encontraba un fragmento de uno de los textos científicos más importantes de la antigüedad.

Misterios seculares

Durante mucho tiempo, el palimpsesto de Arquímedes solo fue accesible para los investigadores a través de fotografías tomadas en 1906. Aun con este acceso limitado, a principios de la década de 2000, las imágenes permitieron a los investigadores reconocer textos importantes de Arquímedes, así como fragmentos hasta entonces desconocidos de otras obras literarias y filosóficas de la misma época. Estos descubrimientos formaron parte de la campaña inicial de estudio del palimpsesto.

Ahora, Gysembergh planea realizar investigaciones adicionales en el plazo de un año, con un enfoque multiespectral combinado con análisis de fluorescencia de rayos X basado en sincrotrón. Estos métodos podrían penetrar las capas de tinta del siglo XX y revelar el texto antiguo subyacente sin dañar el pergamino.

Este método no solo podría revelar el texto completo de la página perdida, sino también permitir una revisión exhaustiva del palimpsesto utilizando la tecnología más avanzada. Incluso podría mejorar la legibilidad de pasajes que permanecieron ilegibles durante los estudios iniciales a principios de la década de 2000.

Por Júlia Sardinha