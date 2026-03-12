Científicos hallaron una mini-Tierra: cómo es el nuevo “mundo liviano” a 91 años de distancia

Un grupo internacional de astrónomos identificó una nueva super-Tierra orbitando la estrella HD 176986d. El planeta fue detectado tras años de observaciones precisas y se encuentra a 91 años luz de la Tierra. Este hallazgo amplía el número de mundos conocidos en este sistema estelar.

La Mini-Tierra tiene una masa de 6,76 Tierras, tarda 61,4 días en completar una órbita alrededor de su estrella (Foto: NASA)

El exoplaneta, denominado HD 176986 d, tiene una masa siete veces menor a la de la Tierra y completa su órbita alrededor de la estrella en 61,4 días, situándose más lejos que los dos planetas previamente descubiertos en el mismo sistema: HD 176986 b (con un período orbital de 6,5 días) y HD 176986 c (tarda 16,8 días en completar su vuelta).

Mundos como HD 176986 d son poco comunes. Solo una docena de planetas conocidos tienen órbitas superiores a 50 días y una masa inferior a siete veces la de la Tierra, lo que dificulta su detección.

Los científicos observaron la estrella durante varios años hasta que la firma gravitacional de este tercer mundo finalmente apareció en los datos. El planeta fue detectado mediante el método de velocidad radial, que mide las pequeñas oscilaciones de la estrella provocadas por la atracción gravitacional de los planetas que la orbitan.

Para poder dar con este descubrimiento, fue necesario emplear espectrógrafos avanzados como HARPS, ESPRESSO y HARPS-N, así como el sistema YARARA, que limpia los espectros de la estrella para eliminar ruidos que podrían ocultar la señal planetaria.

El hallazgo fue posible tras más de 350 noches de observación y años de análisis de datos, lo que permitió confirmar que la señal detectada correspondía efectivamente a un planeta y no a actividad estelar. Las estrellas pueden presentar manchas, variaciones magnéticas u otros fenómenos que generan efectos similares a los producidos por planetas que las orbitan. Por ello, esta larga espera fue crucial para los astrónomos, ya que les permitió confirmar con certeza la existencia del planeta.

Este descubrimiento ayuda a comprender mejor la formación y evolución de planetas pequeños alrededor de estrellas similares al Sol, lo que amplía el catálogo de exoplanetas conocidos y la comprensión de la diversidad planetaria.

Por su parte, HD 176986 d es una super-Tierra, un tipo de planeta más grande que la Tierra pero más pequeño que los gigantes gaseosos, y su estudio aporta información sobre la diversidad de mundos en nuestra galaxia.

Su estudio aporta información sobre la diversidad de mundos en nuestra galaxia. (Instagram/@diariodelluniverso)

Además, su detección demuestra la precisión de las técnicas modernas de observación, que combinan espectrógrafos avanzados y análisis de datos prolongados para identificar planetas que antes eran invisibles para la ciencia.

El hallazgo de HD 176986 d demuestra que el universo sigue lleno de mundos sorprendentes y que aún queda mucho por descubrir más allá de nuestro sistema solar.