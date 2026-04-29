Dimensiones magnas: abrieron un pozo, vieron un objeto pálido y resultó ser un tesoro de hace 2000 años

Esta semana Turquía volvió a ubicarse en los mapas y no por una cuestión vinculada a la política o la guerra en Medio Oriente, sino por un hallazgo revelador para la historia de Occidente. Tras intensos trabajos de excavación en un cúmulo de escombros en el Teatro Oeste de Laodicea, en la actual provincia de Denizli, se desenterró una estatua de la diosa Atenea de casi 2000 años de antigüedad.

La estatua de mármol llegó a medir dos metros aunque los arqueólogos la hallaron sin cabeza ni brazos (al menos por ahora). Pese a que las referencias faciales no estaban presentes, los pliegues en cada detalle, la égida sobre el pecho, Medusa al centro y serpientes talladas con detalle sirvieron para identificar a la deidad helena.

Así desenterraban a la Atenea de mármol

De acuerdo a las primeras investigaciones, la escultura se creó bajo el gobierno del emperador Augusto, entre el 27 a. C. y el 14 d. C. Según indicó la revista de National Geographic, Atenea no era solo la diosa guerrera, era la patrona de los oficios y el tejido, la industria que hizo rica a la ciudad.

Descripción de la escultura hallada

Los expertos colocaron la estatua de la diosa de pie y descubrieron que fue tallada sobre una base circular, vestida con un peplo sin mangas (el vestido clásico griego) y una capa sujeta al cuello, algo que resulta poco habitual en representaciones de Atenea, lo que aumenta el interés del hallazgo.

La estatua tiene dos metros de altura y aparció sin cabeza ni brazos (Fuente: Turkish Ministry of Culture)

Los arqueólogos detectaron un detalle revelador en la parte trasera de la estatua, que está inacabada o trabajada de forma precaria, lo que suele indicar que la obra se colocó entre columnas o contra un fondo arquitectónico. Todo indicaría que la intención era integrarla en la escenografía monumental del teatro.

El Teatro Oeste de Laodicea era una “máquina cultural” con influencia en toda la antigua Grecia. Se trataba de un edificio escénico con tres niveles y 16 columnas por planta. En los espacios entre columnas funcionaban como un auténtico museo de estatuas. Entre 2024 y 2025 se hallaron más esculturas enterradas bajo las ruinas de este coloso.