El tracker de la NASA para seguir en vivo al Artemis II en su ingreso a la Tierra

El Artemis II es la primera misión en décadas que manda una nave tripulada hacia la Luna. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) lanzó una plataforma digital para el seguimiento en tiempo real. Esta permite ver la ubicación exacta de la nave Orion en su ingreso a la Tierra desde cualquier dispositivo.

Así será el regreso de Artemis II

Artemis Real-time Orbit Website (AROW) proporciona datos sobre la trayectoria espacial. Quienes ingresen podrán consultar la distancia del vehículo respecto a la Tierra y su distancia a la Luna. Se puede acceder a través de su sitio oficial o también en la aplicación de la NASA.

Según la descripción de la agencia, la herramienta utiliza sensores alojados en la cápsula para transmitir información constante al centro de control. “AROW también proporcionará vectores de estado, o datos que describen con precisión dónde se encuentra Orion y cómo se mueve, tras una demostración de operaciones de proximidad para evaluar las cualidades de manipulación manual de Orion”, explicó la entidad espacial.

El cohete se lanzó el pasado 1° de abril desde el Centro Espacial Kennedy, que se encuentra en Florida, Estados Unidos. Su tripulación está integrada por los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen. La nave primero orbitó alrededor de la Tierra y luego se dirigió al satélite natural, al cual sobrevoló y logró captar imágenes de su cara oscura. Se trató de un hecho histórico porque fue la primera vez que una misión tripulada logró viajar la mayor distancia en la exploración espacial. El lunes pasado, la nave superó ampliamente el récord que la misión Apolo 13 había mantenido durante más de 50 años.

Imagen capturada por el Artemis II en su sobrevuelo por la Luna (Photo by Handout / NASA / AFP) HANDOUT - NASA

Se estipula que la misión tendrá una duración de diez días, por lo que se espera que los astronautas lleguen a la Tierra este viernes. Su amerizaje está previsto frente a la costa de California esta tarde, hora local. En la Argentina, el proceso de reingreso comenzará a las 20.53.

Cómo ver en vivo el ingreso a la Tierra del Artemis II hoy

Además de ARROW, existe la posibilidad de ver en vivo el momento en que Artemis II ingresa a la Tierra. La NASA llevará a cabo una transmisión en vivo a través de su canal oficial de YouTube y en la plataforma NASA+. También tiene un convenio con Netflix llamado NASA Live, donde también se podrá ver el aterrizaje de la nave Orion en el Océano Pacífico.

Otros medios también harán emisiones especiales para mostrar este evento, que da fin a una misión histórica. LA NACION + transmitirá el minuto a minuto a través de su canal oficial de YouTube.