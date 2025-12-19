Por qué el objeto interestelar 3I/ATLAS comenzó a acelerar misteriosamente rumbo a la Tierra
El cuerpo proveniente de fuera del sistema solar llamó la atención de la comunidad científica tras registrar una variación inesperada en su velocidad durante su paso cerca del Sol
- 4 minutos de lectura'
El objeto interestelar 3I/ATLAS alcanzará pronto su punto más cercano a la Tierra, cuando se ubique a aproximadamente 168 millones de millas. A pesar de la gran expectativa en la comunidad científica, un misterioso cambio de aceleración en su trayectoria despertó la atención de los investigadores.
Por qué el objeto interestelar 3I/ATLAS aceleró rumbo a la Tierra
El tercer objeto interestelar detectado en la historia ya se alejó de la trayectoria del Sol y empezó su rumbo hacia el punto más cercano a la Tierra. En este recorrido, tuvo un misterioso cambio de aceleración, según explica un nuevo estudio publicado en Research Notes de la Sociedad Astronómica Americana (AAS, por sus siglas en inglés).
El autor del paper, Marshall Eubanks, indicó que para elaborarlo midieron la velocidad no gravitacional mediante el uso de astrometría de base larga de la nave espacial Psyche de la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés). También utilizaron el Mars Trace Gas Orbiter de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés).
Este tipo de aceleración proviene del empuje de los cometas desde su propio desprendimiento. De acuerdo con sus observaciones, el cometa experimentó un cambio debido principalmente al impulso que obtuvo cuando el Sol lo obligó a liberar gas.
En diálogo con Space Weather, el autor del estudio remarcó que hasta hace poco tiempo encontrar aumentos de velocidades no gravitatorias en cometas requería observaciones sobre múltiples órbitas.
Ahora, apoyados en las naves espaciales interplanetarias, los científicos pueden medir estas pequeñas aceleraciones durante un único vuelo a través del sistema solar.
Cómo es el objeto interestelar 3I/ATLAS
Descubierto el 1° de julio por el observatorio ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), proyecto financiado por la NASA, el cometa no sigue un recorrido cerrado alrededor del Sol.
Cuando se rastrea la órbita hasta el pasado, se observa claramente que el objeto viene desde afuera de nuestra región planetaria, según informó la agencia espacial en un comunicado de prensa publicado en noviembre. Por este motivo recibe la definición de interestelar.
Como el resto de los cometas, está compuesto por un núcleo helado y una coma de gas y polvo. Al acercarse al Sol, libera parte del gas, lo que aumenta drásticamente su aceleración, según el estudio de Eubanks.
Según las especificaciones de los expertos, tendría un diámetro de entre 440 metros y 5,6 kilómetros. El científico de la NASA, Tom Statler, habló con periodistas de The Associated Press y se refirió a su origen.
En sus declaraciones, citadas por CBS News, reflexionó: “No es solo una ventana a otro sistema solar, es una ventana al pasado remoto, tan remoto que es anterior incluso a la formación de nuestra Tierra y nuestro Sol".
Cuándo alcanzará el objeto interestelar 3I/ATLAS su punto más cercano a la Tierra
Los expertos señalaron que el cometa realizará su aproximación más cercana a la Tierra a la 1 hs (hora del este) el 19 de diciembre. El Virtual Project Telescope comenzará este jueves 18 de diciembre a las 23 hs (hora del Este) una transmisión en la que se podrán observar vistas del telescopio en tiempo real. Estas imágenes son capturadas por sus observatorios robóticos en Manciano, Italia.
En el momento en el que alcance su punto más cercano al planeta, estará a aproximadamente 1,8 unidades astronómicas de distancia, lo que corresponde a 168 millones de millas (270 millones de kilómetros). Esto equivale a casi el doble de la distancia promedio entre la Tierra y el Sol.
El cometa es demasiado tenue para ser visto a simple vista e incluso será difícil que lo puedan captar los telescopios pequeños. En cielos oscuros, los observadores con un telescopio de 20 cm o más podrían verlo como una mancha de luz tenue y difusa.
