La NASA advirtió sobre una importante llamarada solar que afecta la Tierra

En los últimos días, la Tierra se vio afectada por un episodio de fuerte actividad solar, entre ellos una tormenta originada por una llamarada de clase X1.9, considerada una de las más intensas del actual periodo de actividad de la estrella. Este tipo de explosiones libera enormes cantidades de energía y partículas cargadas que pueden modificar el entorno espacial cercano al planeta, con consecuencias en actividades humanas.

Este evento se inscribe dentro del Ciclo Solar 25, un proceso que se extiende por cerca de 11 años y en el que el Sol atraviesa etapas de baja y alta actividad. Durante el período de mayor intensidad, conocido como máximo solar, se incrementa la frecuencia y la potencia de fenómenos como las llamaradas solares y las eyecciones de masa coronal (CME), lo que eleva la posibilidad de que algunas alcancen a la Tierra.

Las llamaradas solares responden a la propia actividad de la estrella (Foto: X)

Ante este contexto de actividad elevada, científicos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y de la NASA realizan un seguimiento continuo del “clima espacial” con el objetivo de prever cuándo una llamarada y el plasma que la acompaña pueden interactuar con la atmósfera terrestre y dar lugar a las denominadas tormentas geomagnéticas.

El último evento, captado por instrumentos de monitoreo espacial, mostró la erupción registrada, que fue clasificada como de clase X, el nivel más elevado dentro de la escala que se utiliza para medir la intensidad de las llamaradas solares. Esta categoría da cuenta de una liberación extraordinaria de energía, con capacidad para influir de forma inmediata en las capas superiores de la atmósfera terrestre.

La NASA tuvo un rol clave en la identificación y el seguimiento de esta llamarada, gracias al uso de satélites diseñados específicamente para observar la actividad solar. Estos dispositivos permiten medir con exactitud la magnitud del fenómeno y anticipar su posible comportamiento en las horas siguientes.

Los satélites de las agencias espaciales monitorean continuamente la actividad solar (Foto: SDO)

Las llamaradas de clase X representan el grado máximo de intensidad y están vinculadas a una fuerte emisión de rayos X y radiación extrema. Este tipo de eventos puede ocasionar cortes momentáneos en las comunicaciones por radio, afectar sistemas de navegación y generar alteraciones en las señales satelitales.

Sin embargo, los especialistas señalan que no todas las erupciones de esta categoría van acompañadas de eyecciones de masa coronal, responsables de las tormentas geomagnéticas más intensas. Cuando una llamarada del tipo X1.9 está acompañada por una eyección de masa coronal orientada hacia la Tierra, el choque con el campo magnético del planeta puede generar una tormenta geomagnética. Estas se categorizan según su intensidad, desde G1 (leve) hasta G5 (extrema).

The sun unleashed another powerful X-class solar flare, one of the most intense types, sending a surge of energy into space this week. ☀️⚡ pic.twitter.com/Zzng2iQz4L — AccuWeather (@accuweather) February 4, 2026

En eventos de magnitud G3 o G4, como los detectados recientemente, pueden producirse interferencias en las comunicaciones por radio, alteraciones en los sistemas GPS, impactos sobre satélites y sobrecargas en algunos tramos de las redes eléctricas. Además, suelen observarse auroras boreales y australes en latitudes más bajas de lo habitual.

Las tormentas solares no provocan un aumento directo de la temperatura ni generan calor en los países, pero sí pueden afectar el entorno tecnológico y espacial cuando una eyección de masa coronal (CME) alcanza la magnetosfera terrestre. Si bien el pico más fuerte del máximo solar ya quedó atrás, el Sol mantiene una actividad significativa dentro del ciclo 25, por lo que todavía existe la posibilidad de que se produzcan nuevas llamaradas intensas y tormentas geomagnéticas a lo largo de 2026 y en los años siguientes.

En ese contexto, los especialistas siguen de cerca las zonas activas de la superficie solar y elaboran informes y pronósticos periódicos que ayudan a prever cuándo podrían originarse nuevas alteraciones del clima espacial con impacto en la Tierra.