La NASA busca voluntarios para estudiar el fenómeno que puede afectar el GPS y las redes eléctricas: cómo participar
El proyecto Shock Detectives analiza la onda de choque entre el viento solar y el campo magnético terrestre; el tutorial para participar dura 15 minutos
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La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) lanzó el 19 de mayo el proyecto Shock Detectives, una iniciativa abierta a voluntarios para analizar datos sobre el viento solar y su interacción con el campo magnético terrestre. El objetivo consiste en ayudar a científicos a estudiar una enorme onda de choque ubicada a unos 90.000 kilómetros frente a la Tierra en dirección al Sol.
El fenómeno espacial que estudia la NASA
La agencia estadounidense explicó en un comunicado que el Sol emite de forma constante un flujo acelerado de partículas cargadas. Esa corriente choca contra el escudo magnético terrestre y produce una extensa onda de choque que se prolonga por cientos de miles de kilómetros.
Según detalló el organismo, en esa frontera espacial el campo magnético cambia permanentemente de comportamiento. Algunas veces el plasma mantiene condiciones estables y ordenadas, mientras que en otras ocasiones adopta características dinámicas y turbulentas.
La NASA señaló que, cuando predominan esos estados “caóticos”, una mayor cantidad de energía alcanza la magnetosfera terrestre. Esa situación podría generar inconvenientes en:
- Sistemas de GPS
- Comunicaciones
- Redes eléctricas
Los especialistas todavía no logran determinar con precisión cuándo el plasma pasa de un estado “pacífico” a otro inestable, ni de qué manera esas transformaciones modifican la transferencia energética hacia la Tierra.
Shock Detectives y el análisis de más de diez años de información de la NASA
Bajo el nombre de “Shock Detectives”, la iniciativa utilizará registros obtenidos durante más de una década por la misión Magnetospheric Multiscale (MMS), dedicada al estudio de fenómenos magnéticos alrededor de la Tierra. La NASA indicó que el volumen de información disponible supera la capacidad de revisión de los equipos científicos.
Por ese motivo, convocó a voluntarios para identificar sectores estables y turbulentos dentro de los datos recopilados. Esa clasificación ayudará a identificar patrones para comprender el comportamiento del plasma cerca de la onda de choque.
Los resultados podrían servir para estudiar cómo los vientos solares de otras estrellas interactúan con los planetas que orbitan a su alrededor.
Cómo participar del proyecto Shock Detectives de la NASA
La agencia habilitó una plataforma digital para que cualquier persona interesada pueda inscribirse a Shock Detectives. Los pasos que deben seguir son:
- Ingresar al sitio oficial de Shock Detectives.
- Elegir uno de los dos flujos de trabajo disponibles.
- Completar el tutorial interactivo, que dura entre 10 y 15 minutos y enseña a interpretar datos de la misión MMS.
- Observar gráficos con registros científicos reales.
- Clasificar los períodos según muestren actividad de plasma “estable” o “turbulenta”.
- Usar la guía de referencia de la plataforma cuando sea necesario.
- Participar, de forma opcional, en el foro Talk para compartir hallazgos con otros voluntarios y científicos.
El organismo espacial comentó que Shock Detectives mantiene una relación directa con otro programa respaldado por la NASA llamado Space Umbrella. Mientras este último estudia el límite general entre el escudo magnético terrestre y el viento solar, la nueva iniciativa concentra su trabajo en la región de transición ubicada justo fuera de esa frontera.
Según detalló la agencia, esa capa puede alcanzar hasta 17 kilómetros de espesor. La NASA afirmó que ambos programas ayudan a construir una visión más amplia del entorno espacial que rodea a la Tierra.
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