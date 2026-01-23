La NASA captó fotografías de bebés estelares que podrían resolver un gran misterio espacial

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) consiguió, gracias al Telescopio Espacial Hubble, tomar fotografías de “bebés estelares”, es decir, de estrellas jóvenes. Según informó el organismo estadounidense, esto es fundamental para comprender cómo es que se forman las estrellas masivas, que suelen ser más populares en la cultura general.

A través de un artículo reciente de la NASA, informaron que el Hubble capturó imágenes de “estrellas en desarrollo envueltas en una densa capa de polvo que bloquea la luz”, ya que el Telescopio Espacial puede detectar la emisión en el infrarrojo cercano que brilla a través de los agujeros formados por los chorros de gas y polvo de la protoestrella. A su vez, aseguraron que estas fotografías serán clave para poder analizar los motivos detrás de la formación de las estrellas masivas, uno de los grandes misterios del espacio exterior.

La conformación de las estrellas masivas es un gran misterio para la NASA

“La energía radiante puede proporcionar información sobre estas ‘cavidades de salida’, como su estructura, campos de radiación y contenido de polvo. Los investigadores buscan conexiones entre las propiedades de estas estrellas jóvenes (como las salidas, el entorno, la masa y el brillo) y su etapa evolutiva para probar las teorías de formación de estrellas masivas”, continuó el informe de NASA. Esto ocurrió en el marco del Sondeo de Formación Estelar SOFIA Massive (SOMA), el cual investiga cómo se forman las estrellas, con énfasis en las masivas que tienen más de ocho veces la masa de “nuestro” Sol.

En un primer lugar, se mencionó a Cefeo A, región de formación estelar de alta masa que alberga un conjunto de estrellas jóvenes, además de una protoestrella grande y luminosa que representa aproximadamente la mitad del brillo de la región. “Si bien gran parte de la región está envuelta en polvo opaco, la luz de las estrellas ocultas atraviesa las cavidades de salida para iluminar y energizar áreas de gas y polvo, creando nebulosas rosas y blancas”, agregó NASA sobre el lugar ubicado a aproximadamente 2400 años luz de la Tierra.

Luego fue el turno de un lugar mucho más cercano a nuestro planeta, ya que consiguieron tomar una imagen en la Vía Láctea, específicamente en la región de formación estelar G033.91+0.11. En este caso, explicaron: “La mancha de luz en el centro de la imagen es una nebulosa de reflexión, en la que la luz de una protoestrella oculta rebota en el gas y el polvo”.

En la región de formación estelar GAL-305.20+00.21, el Telescopio Espacial Hubble tomó una imagen en la que se puede apreciar un punto brillante en el centro-derecha de la fotografía. Esto fue descrito como “una nebulosa de emisión, gas incandescente ionizado por una protoestrella enterrada en un complejo mayor de nubes de gas y polvo”.

Para finalizar, la NASA mencionó a la masiva protoestrella IRAS 20126+4104, la cual se encuentra envuelta en gas y polvo. En este caso, está ubicada en una región de formación estelar de gran masa, a unos 5300 años luz de distancia. “Esta estrella en formación activa es una protoestrella de tipo B, caracterizada por su alta luminosidad, color blanco azulado y temperatura muy alta. La brillante región de hidrógeno ionizado en el centro de la imagen se ve energizada por los chorros que emergen de los polos de la protoestrella, observados previamente por observatorios terrestres”, concluyó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio.

Todo esto y más fue compartido por la NASA en la cuenta de Instagram del Telescopio Espacial Hubble (@nasahubble), donde son muy activos y suelen publicar imágenes del espacio exterior que dan mucho que hablar. Más recientemente, mostraron fotos de la galaxia NGC 5308, ubicada a poco menos de 100 millones de años luz de la Tierra.