Los movimientos de la lengua revelan datos secretos sobre la personalidad y la mente, según la psicología

Aquellos movimientos poco comunes que algunas personas pueden realizar con la lengua, como curvarla en forma de “U” o transformarla en un “trébol”, dejaron de ser solo una curiosidad para unos pocos. Estos “trucos” físicos captaron el interés de la psicología y la neurociencia como una posible clave para entender la genética, la adaptación y ciertos rasgos cognitivos.

La capacidad de ejecutar estas destrezas, que no todas las personas poseen, no es aleatoria. La genética juega un papel decisivo, aunque no exclusivo, en esta habilidad. La psicología sugiere que esta destreza física podría correlacionarse con rasgos como la creatividad, la extroversión o la capacidad de adaptación. El cuerpo, a través de estos movimientos musculares, parece conectarse con la mente, lo que revela una notable plasticidad cerebral.

Entre las formas más distintivas, la lengua en “trébol” es una de las más raras y llamativas. Quienes logran este gesto suelen exhibir una mente ágil y abierta, destacándose en entornos que demandan improvisación. Esto se asocia a personas con la creatividad, la extroversión, el carisma y la facilidad para adaptarse.

En contraste, la curva en “U” se vincula con individuos analíticos, reflexivos y con un enfoque innovador para la resolución de problemas, además de una gran imaginación y, en algunos casos, una personalidad enigmática. Además, la lengua curvada también se relaciona con mentes creativas y personas introspectivas capaces de afrontar conflictos de manera razonada y reflexiva.

Otros movimientos también ofrecerían pistas sobre la personalidad. Girar la lengua hacia la izquierda, por ejemplo, se asocia con personas introspectivas y sensibles, que prefieren observar antes de actuar y valoran la reflexión. Por otro lado, quienes pueden girar la lengua hacia la derecha tienden a ser enérgicos, expresivos y comunicativos, por lo que necesitan compartir sus pensamientos y sentimientos. La capacidad de tensar la lengua hasta dejarla rígida se atribuye a individuos con gran determinación, disciplina y que valoran el esfuerzo, con lealtad y aprecio por la confianza.

La hipótesis central que sustenta este campo de investigación radica en la plasticidad cerebral. La destreza muscular necesaria para estos movimientos podría ser un reflejo de un cerebro más adaptable y creativo. Aunque no constituye un indicador definitivo de inteligencia, sí abre una perspectiva sobre cómo la coordinación física y la cognición se influyen mutuamente. Factores ambientales, como ejercicios de coordinación durante la infancia, también pueden moldear estas habilidades, incluso en quienes no las heredan directamente. Este cruce entre herencia y experiencia subraya que el desarrollo humano es un proceso multifactorial.

La neurociencia y la psicología del desarrollo ven en estos gestos una oportunidad para profundizar en la relación entre la biología y el comportamiento. Investigaciones futuras podrían emplear estas habilidades como indicadores tempranos de fortalezas cognitivas o incluso como herramientas para detectar trastornos del desarrollo. Así, un gesto aparentemente trivial se transforma en una intrigante vía para comprender mejor la complejidad de la mente humana.

No poder mover la lengua también expone un problema de salud

Tal y como informó el portal especializado MedlinePlus, los problemas de movimiento de la lengua son causados con mayor frecuencia por daño en los nervios. En raras ocasiones, los problemas para mover la lengua también pueden ser ocasionados por un trastorno por el cual la banda tisular que fija la lengua al piso de la boca es demasiado corta. Este trastorno se llama anquiloglosia. Los problemas del movimiento de la lengua pueden ocasionar:

Problemas para amamantar en los recién nacidos.

en los recién nacidos. Dificultad para movilizar el alimento durante la masticación y la deglución.

durante la masticación y la deglución. Problemas en el habla.

Si el daño del nervio causó un problema de movimiento de la lengua, la afección debe tratarse. La terapia puede ser necesaria para mejorar el habla y la deglución.