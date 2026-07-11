Noticias de Florida hoy: regresa el ICE a Miami por operativos en el partido de Inglaterra y Noruega del Mundial 2026

Con motivo del cruce entre Inglaterra y Noruega por cuartos de final del Mundial 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estará presente en Miami, en Florida, este sábado 11 de julio. Las autoridades aclararon que no se enfocarán en operativos de control migratorio, sino que participarán del dispositivo de seguridad, aunque podrían detener a inmigrantes indocumentados bajo ciertas circunstancias.

Qué hará el ICE en Miami durante Inglaterra vs. Noruega por el Mundial 2026

Como sucedió en los últimos enfrentamientos por instancias decisivas de la Copa del Mundo, los agentes del ICE apoyarán los operativos de seguridad en las inmediaciones del Estadio Miami esta tarde.

en las inmediaciones del esta tarde. El duelo entre Inglaterra y Noruega comienza a las 17.00 ET (hora del Este de EE.UU.), y reúne a fanáticos de ambos seleccionados, ilusionados con avanzar a la siguiente ronda de eliminación.

Los agentes del ICE y del HSI participarán del operativo de seguridad en las inmediaciones del Estadio Miami por el partido del Mundial 2026 @HSI_Miami (X)

Previamente, las autoridades remarcaron que las tareas no estarán centradas en redadas migratorias, lo que difiere de las actividades de la agencia durante el último año y medio. En su lugar, la labor del ICE se enfocará en garantizar la “seguridad pública”, indicó Tom Homan, el “zar fronterizo” designado por el presidente Donald Trump, en una entrevista con CBS News.

Pese a que los funcionarios sostuvieron que las personas con documentación regular no deben temer controles de estatus, Homan advirtió: “Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto“.

Entre los escenarios contemplados se encuentran personas incluidas en listas de vigilancia por terrorismo, individuos buscados por delitos graves o casos vinculados al tráfico de drogas. En esas circunstancias, los protocolos federales prevén procedimientos de detención e intervención.

Además, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la participación del ICE responde al esquema de seguridad diseñado para eventos de gran convocatoria internacional, como el Super Bowl. Por este motivo, está clasificado como Special Event Assessment Rating (SEAR) nivel 1, la máxima categoría.

De esta manera, las autoridades descartaron que existan planes para realizar operativos migratorios masivos en los estadios o en los alrededores de las sedes deportivas.

Los agentes del ICE no realizarán controles migratorios durante el Mundial 2026 en Florida Fotomontaje con IA

Controles del DHS e ICE contra entradas falsas y mercadería ilegal en el Mundial 2026

Al margen de los casos mencionados, otro de los ejes del dispositivo de seguridad estará centrado en la lucha contra el fraude comercial. Funcionarios del DHS confirmaron con antelación que habrá controles destinados a detectar la venta ilegal de entradas y productos falsificados cerca de los estadios.

El gobierno sostuvo que estas tareas se aplican frecuentemente en eventos deportivos de alcance internacional. El objetivo es evitar actividades ilícitas que puedan afectar a los asistentes y a la organización del torneo.

En cuanto al duelo, Inglaterra llega tras dejar afuera al anfitrión México por 3 a 2 y con un gran impulso. No obstante, en frente estará la Noruega del goleador Erling Haaland, que dio el batacazo al imponerse sobre Brasil por 2 a 1.

El vencedor se enfrentará al ganador del encuentro de esta noche entre Argentina y Suiza, que se disputa desde las 19.00 hs (CT).

Inglaterra ganó 3 a 2 y puso fin al sueño mexicano en el Azteca

Mundial 2026 en Miami qué partido queda y qué calles estarán cerradas

Después del enfrentamiento de esta tarde entre Noruega e Inglaterra, habrá una jornada más de fútbol internacional en la ciudad del sol en el marco del Mundial 2026.

De acuerdo con la página web oficial de la FIFA, el sábado 18 de julio se jugará el cruce por el tercer puesto entre los dos perdedores de la semifinal.

El encuentro comenzará a las 17 hs (ET) en el Estadio Miami y, como en los anteriores duelos, el operativo de seguridad contará con la participación del ICE.

Los operativos policiales por la seguridad del Mundial se extienden en todo EE.UU. Jacob Lujan - Houston Chronicle

Asimismo, el condado de Miami-Dade informó previamente que en cada jornada en la que se disputan partidos se toman las siguientes acciones, que incluyen cierres de carreteras:

La calle NW 199 permanece cerrada a partir de las 5 hs.

a partir de las 5 hs. La rampa de salida 2X de la autopista Florida Turnpike solo es accesible para vehículos que muestren un pase de estacionamiento válido.

solo es accesible para vehículos que muestren un pase de estacionamiento válido. El estacionamiento en el Miami Stadium está estrictamente limitado a los visitantes que hayan comprado su plaza de aparcamiento con antelación.

Las autoridades agregaron que no se permiten las paradas de vehículos compartidos para dejar o recoger pasajeros en el estadio de Miami.