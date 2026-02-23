Eclipse total de luna, equinoccio de primavera y los fenómenos astronómicos de marzo 2026

Durante marzo de 2026 se registrarán distintos fenómenos astronómicos visibles en varias regiones de Estados Unidos, entre ellos un eclipse total de Luna y el equinoccio de primavera, además de diversas conjunciones entre el satélite natural, planetas y estrellas brillantes.

Cuándo es el eclipse total lunar en Estados Unidos en marzo de 2026

Según la NASA, el eclipse total lunar ocurrirá el 3 de marzo de 2026 y será visible en distintas zonas del país, incluidas áreas como Chicago y la costa del Pacífico.

El eclipse total de luna se podrán ver en la mayoría de Estados Unidos (Estudio de visualización científica de la NASA)

En horario del Centro, el punto máximo del fenómeno se alcanzará a las 5.33 hs, y concluirá poco antes del amanecer, alrededor de las 6.20 hs.

El eclipse total también es conocido como “luna de sangre”, ya que la Luna atraviesa la sombra umbral de la Tierra y adquiere un tono rojizo. Asimismo, recibe el nombre de “luna de gusano”, denominación tradicional vinculada con la llegada de la primavera en el hemisferio norte.

Qué otros eventos astronómicos ocurrirán durante marzo de 2026

De acuerdo con Starwalk, además del eclipse lunar total, durante el mes de marzo ocurrirán diversos fenómenos astronómicos, junto con el equinoccio de primavera. Los espectáculos son los siguientes:

El eclipse total lunar será el 3 de marzo (Estudio de visualización científica de la NASA)

Luna cerca de Régulo : El 2 de marzo la Luna estará cerca de la estrella Régulo, que se podrá observar a simple vista y con binoculares

: El 2 de marzo la Luna estará cerca de la estrella Régulo, que se podrá observar a simple vista y con binoculares Luna cerca de Spica : El 6 de marzo el satélite pasará cerca de la estrella azul blanquecina Spica

: El 6 de marzo el satélite pasará cerca de la estrella azul blanquecina Spica Venus cerca de Saturno : El 8 de marzo ambos planetas podrán observarse en el horizonte, poco después del atardecer, en la constelación de Piscis

: El 8 de marzo ambos planetas podrán observarse en el horizonte, poco después del atardecer, en la constelación de Piscis Luna cerca de Antares : El 10 de marzo el satélite natural pasará muy cerca de la brillante estrella roja Antares, y se podrá observar a simple vista o con binoculares

: El 10 de marzo el satélite natural pasará muy cerca de la brillante estrella roja Antares, y se podrá observar a simple vista o con binoculares Marte cerca de Mercurio : El 15 de marzo el planeta rojo se encontrará muy cerca del primer planeta de nuestro sistema solar

: El 15 de marzo el planeta rojo se encontrará muy cerca del primer planeta de nuestro sistema solar Luna cerca de Mercurio y cerca de Marte : El 17 de marzo, la Luna se encontrará cerca de ambos planetas en la constelación de Acuario

: El 17 de marzo, la Luna se encontrará cerca de ambos planetas en la constelación de Acuario Cometa Howell : El 18 de marzo, el cometa 88P/Howell alcanzará su perihelio, es decir, el punto más cercano al Sol en su órbita, lo que lo hará visible con un telescopio

: El 18 de marzo, el cometa 88P/Howell alcanzará su perihelio, es decir, el punto más cercano al Sol en su órbita, lo que lo hará visible con un telescopio Luna cerca de Venus : El 20 de marzo, tanto el satélite natural como el planeta serán visibles a simple vista si el cielo está oscuro

: El 20 de marzo, tanto el satélite natural como el planeta serán visibles a simple vista si el cielo está oscuro Equinoccio de primavera : El 20 de marzo tendrá lugar el equinoccio que marcará el inicio de la primavera astronómica en el hemisferio norte y del otoño en el hemisferio sur

: El 20 de marzo tendrá lugar el equinoccio que marcará el inicio de la primavera astronómica en el hemisferio norte y del otoño en el hemisferio sur Luna cerca de Urano y de Pléyades: El 23 de marzo, la Luna estará cerca del planeta Urano y del cúmulo de estrellas de las Pléyades, que se podrán observar a simple vista en la constelación de Tauro

El minuto a minuto del eclipse total lunar en marzo

Para los aficionados que no se quieren perder ningún detalle del próximo eclipse total de luna el 3 de marzo, la NASA compartió los horarios de las fases del evento astronómico, que queda de la siguiente manera:

En el oeste de EE.UU. se verá el eclipse en su totalidad (Foto/Starwalk.space)