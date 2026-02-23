Eclipse total de luna, equinoccio de primavera y los fenómenos astronómicos de marzo 2026
Además de la luna de sangre, habrá otros espectáculos a lo largo del tercer mes del año
- 4 minutos de lectura'
Durante marzo de 2026 se registrarán distintos fenómenos astronómicos visibles en varias regiones de Estados Unidos, entre ellos un eclipse total de Luna y el equinoccio de primavera, además de diversas conjunciones entre el satélite natural, planetas y estrellas brillantes.
Cuándo es el eclipse total lunar en Estados Unidos en marzo de 2026
Según la NASA, el eclipse total lunar ocurrirá el 3 de marzo de 2026 y será visible en distintas zonas del país, incluidas áreas como Chicago y la costa del Pacífico.
En horario del Centro, el punto máximo del fenómeno se alcanzará a las 5.33 hs, y concluirá poco antes del amanecer, alrededor de las 6.20 hs.
El eclipse total también es conocido como “luna de sangre”, ya que la Luna atraviesa la sombra umbral de la Tierra y adquiere un tono rojizo. Asimismo, recibe el nombre de “luna de gusano”, denominación tradicional vinculada con la llegada de la primavera en el hemisferio norte.
Qué otros eventos astronómicos ocurrirán durante marzo de 2026
De acuerdo con Starwalk, además del eclipse lunar total, durante el mes de marzo ocurrirán diversos fenómenos astronómicos, junto con el equinoccio de primavera. Los espectáculos son los siguientes:
- Luna cerca de Régulo: El 2 de marzo la Luna estará cerca de la estrella Régulo, que se podrá observar a simple vista y con binoculares
- Luna cerca de Spica: El 6 de marzo el satélite pasará cerca de la estrella azul blanquecina Spica
- Venus cerca de Saturno: El 8 de marzo ambos planetas podrán observarse en el horizonte, poco después del atardecer, en la constelación de Piscis
- Luna cerca de Antares: El 10 de marzo el satélite natural pasará muy cerca de la brillante estrella roja Antares, y se podrá observar a simple vista o con binoculares
- Marte cerca de Mercurio: El 15 de marzo el planeta rojo se encontrará muy cerca del primer planeta de nuestro sistema solar
- Luna cerca de Mercurio y cerca de Marte: El 17 de marzo, la Luna se encontrará cerca de ambos planetas en la constelación de Acuario
- Cometa Howell: El 18 de marzo, el cometa 88P/Howell alcanzará su perihelio, es decir, el punto más cercano al Sol en su órbita, lo que lo hará visible con un telescopio
- Luna cerca de Venus: El 20 de marzo, tanto el satélite natural como el planeta serán visibles a simple vista si el cielo está oscuro
- Equinoccio de primavera: El 20 de marzo tendrá lugar el equinoccio que marcará el inicio de la primavera astronómica en el hemisferio norte y del otoño en el hemisferio sur
- Luna cerca de Urano y de Pléyades: El 23 de marzo, la Luna estará cerca del planeta Urano y del cúmulo de estrellas de las Pléyades, que se podrán observar a simple vista en la constelación de Tauro
El minuto a minuto del eclipse total lunar en marzo
Para los aficionados que no se quieren perder ningún detalle del próximo eclipse total de luna el 3 de marzo, la NASA compartió los horarios de las fases del evento astronómico, que queda de la siguiente manera:
- Comienza el eclipse penumbral: A las 3.44 hs, tiempo del este de Estados Unidos (ET), la Luna entra en la penumbra terrestre, la parte exterior de la sombra. La Luna comienza a oscurecerse, pero el efecto es bastante sutil.
- Comienza el eclipse parcial: A las 4:50 hs (ET), el satélite comienza a entrar en la umbra terrestre y comienza el eclipse parcial. A simple vista, a medida que la Luna se adentra en la umbra, parece como si le dieran un mordisco.
- Comienza el eclipse total: La Luna se encuentra ahora en la umbra terrestre y se tiñe de rojo a las 6.04 hs (ET).
- Termina la totalidad del eclipse: A medida que la Luna sale de la umbra terrestre, el color rojo se desvanece a las 7.03 hs (ET)
- Finaliza el eclipse parcial: A las 8.17 hs (ET), toda la Luna está en la penumbra de la Tierra, pero nuevamente, el oscurecimiento es sutil.
- Finaliza el eclipse penumbral: A las 9.23 hs (ET), el eclipse ha terminado.
Otras noticias de Agenda EEUU
En vivo. Alerta en Nueva York: trayectoria de la tormenta de frío invernal y cuántas pulgadas de nieve se espera
Nueva York. Prohibición de viajes y decreto de Mamdani por la tormenta invernal hoy, lunes 23 de febrero
Nueva York y Nueva Jersey. Cómo continúa el avance de la dura tormenta invernal que azota EE.UU.
- 1
Elecciones 2026 en Texas: por qué Greg Abbott está en silla de ruedas y cómo nació el apodo “Hot Wheels”
- 2
El curioso beneficio de una cafetería de Miami que se volvió viral: Ricky Martin acudió para reclamarlo
- 3
Comida gratis en Los Ángeles para la semana del 23 al 28 de febrero: dónde y a qué hora entregan
- 4
Atención, conductores de Florida: el 1° de julio de 2026 cambiarán las placas y será obligatorio cumplir