Neil Armstrong: “Vamos a la Luna porque está en la naturaleza del ser humano enfrentarse a desafíos”

El 5 de agosto de 1930 nació en Wapakoneta, Ohio, el hombre que el 20 de julio de 1969 dejó la primera huella humana en la Luna. Pero Neil Armstrong no solo pisó el suelo lunar: también explicó por qué la humanidad lo había hecho. En la conferencia de prensa posterior a la misión Apolo 11, ante cámaras de la cadena ABC, Armstrong declaró: “Creo que vamos a la Luna porque está en la naturaleza del ser humano enfrentarse a desafíos. Está en la naturaleza de su alma más profunda. Estamos obligados a hacer estas cosas tal como los salmones nadan río arriba”. La frase quedó registrada en el sitio oficial neilarmstrong.com, en Wikiquote y fue reproducida por el escritor Norman Mailer en su libro Of a Fire on the Moon (1970) y por el biógrafo James R. Hansen en First Man: The Life of Neil A. Armstrong (2005).

Una declaración hecha en 1969 que define lo que ocurre hoy

La frase no fue un discurso preparado. Fue una respuesta en una rueda de prensa, lo que le da un peso adicional: Armstrong eligió una imagen biológica (los salmones) para describir un impulso que consideraba tan instintivo como inevitable.

El contexto importa. La conferencia fue en 1969, el año en que Apolo 11 cerró una carrera espacial iniciada bajo la presión de la Guerra Fría.

Armstrong no habló de política ni de competencia con la Unión Soviética. Habló de naturaleza humana. Esa distinción define cómo él entendía el significado de lo que acababa de hacer.

Artemis II: el mismo impulso, 57 años después

El 1° de abril de 2026, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, despegaron desde el Centro Espacial Kennedy en Florida en un viaje de 10 días que los llevó más allá de la cara oculta de la Luna.

Fue el primer vuelo tripulado a las cercanías lunares desde Apolo 17, en diciembre de 1972.

El objetivo general del programa Artemis es determinar cómo los seres humanos podrían vivir y trabajar de forma permanente en la superficie lunar.

Los astronautas del Apolo 11: Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin NASA - Archivo

Artemis II es un vuelo de prueba (los astronautas no aterrizarán), pero representa el primer eslabón de una cadena que la NASA tiene trazada con fechas concretas.

Antes del lanzamiento, la astronauta Christina Koch resumió el significado de la maniobra de inyección translunar con una frase que resuena con la lógica de Armstrong: “Con esta maniobra hacia la Luna, no abandonamos la Tierra. La elegimos”.

El desafío como motor: de Apolo a Artemis

La misión Artemis II está diseñada para marcar el comienzo de una nueva era de exploración espacial, con el objetivo de establecer bases para estancias de larga duración en la Luna antes de que los astronautas se aventuren algún día a Marte.

La NASA tiene como objetivo que el primer alunizaje del programa Artemis se produzca a principios de 2028, y con la misión Artemis V, prevista para finales de ese año, la agencia anticipa comenzar la construcción de su base lunar.

Armstrong eligió una imagen biológica (los salmones) para describir un impulso que consideraba tan instintivo como inevitable NASA

La competencia geopolítica también está presente: funcionarios chinos se han comprometido a enviar a sus propios astronautas a la superficie lunar para 2030. Armstrong lo habría reconocido como parte del mismo patrón: los salmones no nadan solos río arriba.

Armstrong murió el 25 de agosto de 2012. La misión que acaba de partir lleva, entre su equipaje implícito, la pregunta que él respondió en 1969 frente a las cámaras: por qué hacemos esto.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.