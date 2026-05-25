Es oficial: tras emergencia química en California, una experta explicó qué puede pasar con el tanque fisurado

La emergencia química registrada en Garden Grove, en el condado de Orange, mantiene bajo alerta a miles de residentes del sur de California desde el 21 de mayo. El incidente comenzó en una planta industrial de GKN Aerospace, donde un tanque con metil metacrilato presentó un aumento de temperatura. Una experta explicó que la aparición de grietas podría ser una noticia positiva para evitar una catástrofe mayor.

Qué puede ocurrir con el tanque químico en California

De acuerdo con los equipos de respuesta, el contenedor sufrió deformaciones producto de una reacción térmica interna. El objetivo de los bomberos es reducir la temperatura desde el exterior para evitar una explosión dentro de las instalaciones.

En las últimas horas, personal especializado detectó una posible fisura en la estructura del tanque. Según explicó la química Carol Perelman, esta abertura podría facilitar la liberación gradual de presión acumulada en el interior.

“El mejor de los escenarios es que ese tanque eventualmente se solidifique y lo que quede es como una bola sólida de plástico“, detalló en una entrevista con Univision.

La especialista señaló además que el recipiente atraviesa un proceso conocido como “fuga térmica”, una reacción que genera calor de manera autónoma. Este fenómeno provoca incremento de temperatura y presión dentro del contenedor industrial.

“Tiene que empezar a haber diferentes grietas, algunas rupturas, para que se fugue esa presión y para que la temperatura se pueda disipar”, indicó Perelman.

Los equipos de bomberos intentan enfriar el contenedor para detener una reacción térmica interna que deformó la estructura por el exceso de calor Ethan Swope - AP

Evacuaciones y operativos en Garden Grove

Las autoridades mantienen órdenes de evacuación para cerca de 50.000 personas en sectores cercanos a la planta química. Además, se habilitaron refugios temporales para recibir a los residentes desplazados.

“Trabajamos codo a codo con las autoridades locales y el personal de emergencia para garantizar la seguridad de la población, apoyar las evacuaciones y las operaciones de albergue, monitorear las condiciones ambientales y asegurar que las comunidades reciban información oportuna y precisa”, aseguró el gobernador Gavin Newsom en un comunicado oficial.

Entre los espacios disponibles para evacuados se encuentran:

El recinto ferial del condado de Orange (OC Fairgrounds) ubicado en Costa Mesa. Este sitio proporciona apoyo de estacionamiento temporal para vehículos recreativos (RV) destinado a los evacuados.

ubicado en Costa Mesa. Este sitio proporciona apoyo de estacionamiento temporal para vehículos recreativos (RV) destinado a los evacuados. Según lo retomado por Univision, al menos una preparatoria en la zona fue habilitada como refugio activo para recibir a los residentes que tuvieron que abandonar sus hogares.

para recibir a los residentes que tuvieron que abandonar sus hogares. Tras la proclamación del estado de emergencia, el gobernador Newsom autorizó que propiedades del estado y otros terrenos de ferias se pongan a disposición para funcionar como refugios según sea necesario.

se pongan a disposición para funcionar como refugios según sea necesario. Existe una coordinación con el sector privado para que diversas propiedades hoteleras ofrezcan tarifas de habitación con descuento para los residentes desplazados.

Las autoridades instan a los ciudadanos a consultar el sitio web de la ciudad de Garden Grove para ver el mapa de evacuación actualizado y la página de recursos comunitarios de Cal OES para obtener la lista más reciente de centros de asistencia y refugios aprobados.

“Lo más importante es tener un techo donde quedarnos y que me dejen con mi perrito”, relató Sandra Casillas, residente de Garden Grove evacuada.

Sin embargo, parte de la población permanece en sus viviendas pese a las advertencias oficiales. El senador estatal por el distrito 34, Thomas Umberg, pidió a los habitantes respetar las instrucciones de evacuación y esperar autorización antes de regresar a las zonas restringidas.

“Hagan caso a las órdenes, hay centros donde están seguros. Queremos evitar una tragedia mayor”, dijo en una entrevista con Univision.

Una emergencia química en una planta industrial de Garden Grove, California, ha provocado la evacuación de miles de personas debido al riesgo de explosión de un tanque de metil metacrilato Ethan Swope - AP

Gavin Newsom declaró el estado de emergencia

El gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia para el condado de Orange y solicitó apoyo federal para reforzar las tareas de contención y asistencia. “En California no esperamos a que ocurra un desastre; actuamos con anticipación para proteger vidas y comunidades”, dijo el mandatario en un comunicado.

La medida habilita recursos estatales adicionales y permite coordinar operaciones junto a organismos federales. También facilita el uso de instalaciones públicas para albergar a las personas evacuadas por la emergencia.

Más de 785 efectivos trabajan en la zona, incluidos equipos especializados en materiales peligrosos. Los operativos incluyen monitoreo permanente del aire y control de posibles emisiones químicas.

Como parte del operativo, varias vías de acceso permanecen cerradas alrededor de Garden Grove. Entre ellos figuran tramos de la ruta estatal 39 y salidas de la ruta estatal 22.

Las autoridades mantienen el pedido a la población de evitar ingresar a las zonas bajo restricción mientras continúan las tareas de enfriamiento del tanque.