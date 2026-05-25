El operativo de la Guardia Costera en California para interceptar una lancha con migrantes que intentaban cruzar

Efectivos de la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) interceptaron una lancha con 10 migrantes frente a las costas del sur de California. El operativo ocurrió cerca de la isla de San Clemente, una zona vigilada por las autoridades federales debido al tráfico marítimo ilegal en el límite con México.

Cómo fue el operativo de la Guardia Costera en California

La agencia federal informó en su página web que el procedimiento se realizó sin incidentes y terminó con el traslado de los ocupantes hacia una instalación naval de San Diego para iniciar el procesamiento migratorio correspondiente.

La Guardia Costera detuvo a los migrantes que intentaban cruzar uscg

La intervención ocurrió el pasado viernes 22 de mayo, cuando la tripulación del buque USCGC Haddock (WPB 87347), una patrullera de la clase Marine Protector de 87 pies (26,5 metros) de eslora, detectó una embarcación sospechosa en aguas del Pacífico.

Según detalló la Guardia Costera en el comunicado oficial, la lancha medía unos 20 pies (6 metros), tenía cabina de proa y navegaba a unas 27 millas (43,4 kilómetros) al este de la isla de San Clemente.

A las 3.28 hs, la tripulación del Haddock identificó la embarcación e inició un operativo de inspección. Poco después, un equipo de abordaje subió a la lancha para verificar la situación de los ocupantes y controlar la navegación.

Las autoridades explicaron que el procedimiento se desarrolló de manera pacífica y que los tripulantes cooperaron con los agentes durante toda la inspección.

La isla de San Clemente, ubicada frente a las costas del condado de San Diego, suele aparecer en reportes de vigilancia marítima debido a su cercanía con rutas utilizadas para el tráfico ilegal de personas y mercancías.

Qué pasó con los migrantes interceptados cerca de San Diego

Durante el operativo, los agentes identificaron a 10 personas que, según el aviso oficial, afirmaron ser ciudadanos mexicanos.

En el reporte difundido por el Distrito Suroeste de la Guardia Costera, la agencia señaló: “Se identificaron diez presuntos extranjeros, todos los cuales afirmaron tener nacionalidad mexicana”.

Luego del operativo, las autoridades trasladaron a los migrantes hacia la base de Ballast Point, en San Diego, donde quedaron bajo custodia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

La Guardia Costera confirmó además que el grupo quedó a disposición de los agentes federales para iniciar el procesamiento migratorio correspondiente.

Durante el operativo, los agentes identificaron a 10 personas que, según el aviso oficial, afirmaron ser ciudadanos mexicanos uscg

Dónde queda Ballast Point y por qué es un punto estratégico

De acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés) Ballast Point funciona como una instalación naval ubicada en el área de San Diego y suele utilizarse en operaciones marítimas vinculadas con el control fronterizo en el sur de California.

Allí, la Patrulla Fronteriza recibe a personas detenidas en operativos marítimos realizados frente a la costa de California.

En los últimos años, las autoridades reforzaron la vigilancia sobre distintas rutas marítimas cercanas a California por el aumento de cruces ilegales por vía oceánica.

El operativo ocurrió cerca de la isla de San Clemente, una zona vigilada por las autoridades federales debido al tráfico marítimo ilegal en el límite con México. Uscg

La Guardia Costera y la Patrulla Fronteriza realizan operativos conjuntos para detectar embarcaciones que intentan ingresar ilegalmente a EE.UU.

Autoridades y expertos en seguridad marítima advierten que este tipo de cruces suele ser peligroso por las condiciones del mar y el uso de embarcaciones pequeñas sin medidas adecuadas de seguridad.