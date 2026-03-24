Por primera vez, filman a dos cachalotes dándose cabezazos en el medio del océano

Investigadores de la Universidad de St. Andrews en Escocia documentaron cómo los cachalotes se dan cabezazos entre sí. También lograron capturar este raro momento en video y describirlo como una anomalía que se ve por primera vez.

El comportamiento registrado ayudó a confirmar los primeros relatos de marineros del siglo XIX, que afirmaban que los cachalotes usaban sus cabezas para empujar y golpear objetos, llegando incluso a hundir barcos.

Los cachalotes documentados por la Universidad de St. Andrews

Mediante el uso de drones, los investigadores pudieron registrar, además de los cabezazos, las interacciones sociales de los animales en las Azores, Portugal, y las Islas Baleares, España, entre 2020 y 2022. El estudio, realizado en colaboración con la Universidad de las Azores y la Asociación Tursiops, se publicó este lunes 23 de marzo, en la revista Marine Mammal Science.

Los resultados de la investigación también revelaron que los cachalotes jóvenes eran los responsables de los cabezazos, y no los machos adultos como se creía anteriormente. Esto planteó nuevas preguntas sobre el propósito de este comportamiento y cómo podría influir en la dinámica de grupo y la estructura social.

“Fue realmente emocionante observar este comportamiento, que sabíamos que se había hipotetizado durante mucho tiempo, pero que aún no se había documentado y descrito sistemáticamente”, dijo Alec Burslem, autor principal del estudio, en un comunicado.

Los cachalotes pueden llegar a medir hasta 20 metros de largo y pesar más de 100 toneladas NOAA

Los autores afirman que se necesitan más observaciones para comprender por qué los cachalotes exhiben este comportamiento. Se espera que el uso cada vez mayor de drones facilite el estudio de estas interacciones, así como de otros comportamientos aún no observados cerca de la superficie del océano.

Algunos investigadores sugieren que los cabezazos podrían haberse originado a partir de disputas físicas entre cachalotes, posiblemente relacionadas con la competencia entre machos. Para otros, el uso habitual de la cabeza como arma sería arriesgado, ya que podría dañar estructuras craneales esenciales para la producción de sonidos utilizados en la ecolocalización y la comunicación de estos animales.

El ataque inspiró una famosa obra de arte

Las historias sobre cachalotes que utilizan sus cabezas para golpear objetos se remontan a la época en que se cazaban ballenas desde barcos abiertos en el siglo XIX. Uno de los ataques más conocidos involucró al ballenero Essex en 1820. El velero de 27 metros se hundió tras ser embestido de frente dos veces por un gran cachalote macho en aguas cercanas a las Islas Galápagos.

Gregory Peck en una de las escenas de la película Moby Dick

El suceso atrajo mucha atención en su momento y acabó sirviendo de inspiración para la novela clásica Moby Dick, del autor Herman Melville. En la obra, la ballena blanca que da nombre al libro ataca y hunde el ballenero Pequod. Otros relatos similares de ataques de cachalotes a balleneros incluyen el hundimiento del Ann Alexander en 1851, año en que se publicó Moby Dick, y el del Kathleen en 1902.

Para Burslem, observar y registrar el comportamiento de los cachalotes cerca de la superficie desde una perspectiva aérea es solo una de las maneras en que los drones están cambiando el estudio de la vida silvestre .

“Resulta emocionante pensar en qué comportamientos ocultos podríamos descubrir pronto, así como en cómo un mayor número de observaciones de cabezazos puede ayudarnos a esclarecer las funciones que puede desempeñar este comportamiento”, concluyó el investigador.