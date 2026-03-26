Un hallazgo arrojó luz sobre mil millones de años de historia perdida en la Tierra

Durante casi dos siglos, la comunidad científica intentó descifrar uno de los misterios geológicos más profundos de nuestro planeta: la desaparición de un lapso de mil millones de años en el registro de las formaciones rocosas. Este fenómeno, bautizado como la Gran Discordancia, se caracteriza por una interrupción abrupta donde capas de rocas cámbricas y posteriores descansan directamente sobre cimientos precámbricos mucho más antiguos.

Según el estudio publicado recientemente en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), el origen de esta vasta ausencia de material no radicaría en un evento de enfriamiento extremo, sino en la tectónica de placas. Tradicionalmente, las explicaciones sobre esta brecha temporal se centraban en dos hipótesis principales: el periodo glacial conocido como Tierra Bola de Nieve, caracterizado por una glaciación prolongada de 700 millones de años, o bien la formación y fragmentación del supercontinente Rodinia, hace cerca de mil millones de años.

Relaciones de campo de la Gran Discordancia en el norte de China Proceedings of the National Academy of Sciences

No obstante, una investigación encabezada por expertos que analizaron cinco sitios geológicos en el norte de China logró redefinir este cronograma. Al aplicar técnicas avanzadas de termocronología, que incluyen el análisis de circón, monacita y biotita, los investigadores reconstruyeron la historia térmica de los cimientos cristalinos precámbricos. Los resultados, detallados en la publicación de PNAS, indican que la erosión más pronunciada a escala global ocurrió durante el Paleoproterozoico tardío, lo que coincide con el desarrollo del primer supercontinente verdadero de la Tierra, bautizado como Columbia. El equipo científico sostiene que “la erosión debajo de la discordancia fue prolongada en el norte de China”.

Este hallazgo desafía la narrativa que vinculaba este vacío rocoso exclusivamente a eventos de glaciación moderna. Aunque el fenómeno fue observado por primera vez en el Gran Cañón en 1869 por John Wesley Powell, las nuevas evidencias sugieren que los procesos tectónicos y geodinámicos modulan la superficie terrestre con mayor peso que los ciclos climáticos aislados. El estudio explica que, aunque la erosión por glaciaciones puede haber aportado cambios menores, no fue el agente principal detrás de la escala de pérdida observada. La comparación de los datos obtenidos en China con registros térmicos de Laurentia, Báltica y Amazonia refuerza la tesis de que la tectónica de placas, en su etapa de mayor configuración continental, fue el motor principal de la remoción de material geológico.

Marco tectónico del norte de China que muestra la distribución del basamento Arcaico a Paleoproterozoico Proceedings of the National Academy of Sciences

La relevancia de este descubrimiento trasciende la mera curiosidad histórica, ya que la Gran Discordancia coincide temporalmente con la aparición de los principales filos animales en la Tierra, un evento conocido como la Explosión Cámbrica. Históricamente, se planteó que la erosión continental proporcionó los nutrientes necesarios en los océanos para facilitar esta diversificación biológica. Los autores del estudio subrayan en PNAS: “La Gran Discordancia representa un intervalo de exposición y erosión continental de importancia global, notable también por la primera aparición de todos los principales filos animales en la Tierra”.

Al descartar la glaciación extrema como motor principal, los investigadores desplazan el foco hacia un mecanismo de tectónica prolongada que, al elevar y exponer antiguas rocas al intemperismo, alteró la química oceánica y, potencialmente, el curso mismo de la evolución de la vida compleja. Este avance cierra un capítulo de incertidumbre que perduró casi 200 años en las ciencias de la Tierra.