A qué hora llueve en Buenos Aires hoy, sábado 29 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó este viernes un cambio en las condiciones atmosféricas para la zona metropolitana y el centro del país. El organismo emitió avisos por la irrupción de un sistema frontal que pondrá fin a la ola de calor mediante vientos intensos y precipitaciones de variada intensidad. La modificación del patrón climático afectará a gran parte del territorio nacional durante el último tramo de noviembre.

Cuándo llegarán las lluvias en Buenos Aires

El cambio de tiempo tiene su punto de partida a orillas del Río de la Plata. La rotación del viento hacia el sector sudeste marcará el inicio del fenómeno. Este movimiento generará ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora. Tal escenario propicia la formación de tormentas hacia la noche de este viernes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La rotación del viento hacia el sudeste generará ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora

El reporte oficial señala una intensificación de las condiciones para la jornada siguiente. La fase más crítica de las tormentas afectará a la Ciudad y al norte bonaerense durante el transcurso del sábado. El fenómeno incluirá una importante actividad eléctrica. Esta situación podría ocasionar inconvenientes en el funcionamiento de los servicios básicos.

Los especialistas del organismo aclararon un dato relevante sobre el volumen de las precipitaciones. No se prevé un gran acumulado de agua caída pese a la severidad de las descargas eléctricas y la fuerza del viento. El impacto será térmico. La temperatura máxima se ubicará en torno a los 20° C durante el fin de semana por efecto de las lluvias.

El inicio de las tormentas en el AMBA está previsto para la noche de este viernes

Alertas para la zona centro y el norte del país

La inestabilidad se extiende más allá de la región metropolitana. El núcleo de las tormentas se posa sobre la franja central de la Argentina. El oeste de La Pampa, una porción del sur de Córdoba y el norte de la provincia de Buenos Aires permanecen bajo vigilancia. El SMN determinó el nivel de alerta amarilla para estas áreas específicas.

El norte argentino también experimenta el final de la ola de calor. La región del NOA tendrá un comienzo de fin de semana húmedo y con temperaturas elevadas. El avance del frente frío traerá alivio luego de los picos de 40° C registrados en provincias como Santiago del Estero y Tucumán. El viento en ese extremo del país alcanzará ráfagas de hasta 50 km/h junto a fenómenos eléctricos de menor intensidad.

La fase más crítica del fenómeno afectará a la Ciudad durante el transcurso del sábado

El Litoral presenta un esquema similar. Los altos registros térmicos de la semana darán paso a una marcada inestabilidad. Las condiciones adversas en esta zona se mantendrán hasta la medianoche del domingo.

El panorama en la Patagonia y la proyección para diciembre

El sur del país muestra valores acordes a la época. El comportamiento térmico en la Patagonia oscilará entre los 9° y los 17° C desde este viernes hasta el cierre del fin de semana. Las lluvias y el descenso de la temperatura aparecerán tras la caída del sol.

El inicio del próximo mes no mostrará grandes variaciones. Diciembre trae consigo el comienzo del “verano meteorológico”. El patrón de inestabilidad dominará el escenario climático hasta el miércoles 3.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.