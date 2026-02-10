Paro de transporte: ¿hay colectivos mañana, miércoles 11 de febrero?

La CGT convocó una movilización frente al Congreso este miércoles 11 de febrero en rechazo a la reforma laboral. En ese sentido, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) confirmó su adhesión e indicó que, en el marco de la jornada de protesta, habrá un cese de actividades desde las 13. Es por eso que muchas personas se preguntan si habrá colectivos mañana, más que nada para buscar alternativas de viaje de ser necesario.

La jornada de protestas de la CATT incluirá una movilización al Congreso y un cese de actividades a partir de las 13

¿Hay colectivos mañana, miércoles 11 de febrero?

Según confirmó LA NACION con fuentes de la Unión de Transporte Argentina (UTA) ―el gremio que nuclea los choferes de colectivos―, esta se adhiere a la marcha de la CGT y se movilizará este miércoles hacia la Plaza de los Dos Congresos. De todos modos, a diferencia de otros sindicatos de transporte, no llevará adelante un paro durante la jornada. Esto quiere decir que este miércoles se podrá viajar en colectivo en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).

Habrá colectivos en el AMBA este miércoles 11 de febrero

De todos modos, a través de un comunicado, la UTA alertó a las provincias del interior del país sobre la posibilidad de una medida de fuerza este miércoles. De todos modos, esta no está relacionada con la marcha de la CGT, sino con un reclamo salarial, puesto que los colectiveros reclaman condiciones similares a las que se alcanzaron en el AMBA.

“Los empresarios del transporte de las provincias se limitan a manifestar que los recursos resultan insuficientes, aun cuando es sabido que los boletos presentan valores superiores a los del AMBA. Debe tenerse presente que, en todo momento, hemos procurado la paz social y la tranquilidad de todos los sectores”, puntualiza el documento publicado en las redes sociales oficiales de la UTA.

Comunicado de la UTA sobre un posible paro de colectivos en el interior del país este miércoles 11 de febrero X

Por lo tanto, pusieron como fecha límite este martes 10 de febrero para llegar a un acuerdo paritario. Si no se alcanzan las condiciones acordes al ámbito del AMBA en el resto de las provincias, podrían recurrir a un paro de colectivos en el Interior este miércoles.

¿Cómo es el paro de transporte de este miércoles 11 de febrero?

Según detalló Juan Carlos Schmid, Secretario General de la CATT, en una conferencia de prensa tras la reunión del Consejo Directivo de este lunes, los sectores que harán el cese de actividades este miércoles 11 de febrero a partir de las 13 son el portuario, el marítimo, el aéreo y el subte.

El dirigente consideró que la reforma laboral “ataca los derechos constitucionales”, “violenta muchos de los acuerdos internacionales dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo” y “favorece decididamente al sector empresarial”.

Mañana no habría subtes desde las 13 por el paro de transporte de la CATT

En cuanto al paro de transporte, detalló que las actividades que nuclea la Confederación “se van a organizar de manera conveniente”. Según pudo conocer LA NACION con fuentes de Metrodelegados, la Comisión Directiva de los representantes de los trabajadores del subte se reúnen este martes a las 10 de la mañana para decidir la modalidad de la medida de fuerza. Una vez definida, el gremio hará un comunicado para detallar el funcionamiento del servicio, en el marco de la jornada de protestas. Lo mismo pasa con APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), que, según pudo saber este medio, están ultimando los detalles sobre el cese de actividades de mañana.

En el caso puntual de los trenes, no estarían afectados por el paro de transporte. Desde La Fraternidad aún no se pronuncian al respecto ni confirmaron su adhesión a la movilización de la CGT.