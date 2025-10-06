Ya se dio a conocer la fecha de inicio de MasterChef Celebrity 2025 (Telefe). Solo quedan unos días para que el reality conducido por Wanda Nara reúna a sus 24 participantes y se midan ante el jurado compuesto por Damian Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui.

¿Cuándo empieza MasterChef Celebrity Argentina 2025?

Fecha confirmada de MasterChef Celebrity 2025

El próximo martes 14 de octubre iniciará la nueva edición de MasterChef Celebrity. Se anunció con un divertido spot en donde Betular, Di Santis y Martitegui se sientan en el diván de una psicóloga, la misma Wanda Nara.

Por el momento, todavía no se confirmó el horario del programa, pero se espera que tome el lugar en la grilla de La Voz Argentina, que está en sus últimas instancias. Telefe había adelantado a LA NACION que se esperaba que el programa arrancara “a partir de octubre tras la final de La Voz Argentina”.

¿Quién conducirá esta nueva edición de MasterChef Celebrity?

Por segunda vez, la empresaria y figura mediática Wanda Nara será la encargada de conducir MasterChef Celebrity Argentina. Su participación en la edición anterior generó gran repercusión, y ahora regresa para guiar a los 24 famosos en sus desafíos culinarios.

¿Quiénes integrarán el jurado de MasterChef Celebrity?

Jurado de MasterChef Celebrity 2025: Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular Santiago Filipuzzi

El prestigioso jurado está compuesto por los reconocidos chefs Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui. Estos tres expertos serán los encargados de evaluar los platos de los participantes, brindando sus críticas y consejos, y decidiendo quién avanza en la competencia y quién debe abandonar las cocinas.

¿Cuántos famosos participarán en MasterChef Celebrity 2025?

Esta nueva edición de MasterChef Celebrity contará con la participación de 24 personalidades destacadas del ámbito de la televisión, la música, las redes sociales y el deporte. Todos ellos pondrán a prueba sus habilidades en la cocina, buscando impresionar al jurado y alzarse con el título.

¿Quiénes son los 24 participantes confirmados de MasterChef Celebrity 2025?

La lista completa de los concursantes fue revelada el pasado 18 de septiembre por la propia Wanda Nara junto a Verónica Lozano en Se encienden las hornallas, un programa especial dedicado a anunciar los nombres. A continuación, el listado de los famosos que competirán:

Pablo Lescano : músico y cantante, más conocido por ser el líder de la banda de cumbia villera Damas Gratis.

: músico y cantante, más conocido por ser el líder de la banda de cumbia villera Damas Gratis. Evangelina Anderson : modelo, bailarina y actriz con una extensa carrera en los medios. Actualmente es influencer en las redes sociales y madre de Bastian, Lola y Emma Demichelis.

: modelo, bailarina y actriz con una extensa carrera en los medios. Actualmente es influencer en las redes sociales y madre de Bastian, Lola y Emma Demichelis. Alex Pelao : influencer y actor que ganó su fama en los últimos años en las redes sociales con sus videos personificando personajes cliché.

: influencer y actor que ganó su fama en los últimos años en las redes sociales con sus videos personificando personajes cliché. Valentina Cervantes : pareja y madre de los hijos del futbolista Enzo Fernández. En el último tiempo ganó notoriedad por su participación en las redes y se abrió camino en el modelaje.

: pareja y madre de los hijos del futbolista Enzo Fernández. En el último tiempo ganó notoriedad por su participación en las redes y se abrió camino en el modelaje. Luis Ventura: periodista de espectáculos, conocido por su participación en Intrusos y por crear la Revista Paparazzi en 2002. Actualmente, presidente de APTRA y director técnico de fútbol.

Luis Ventura participará de MasterChef Famosos 2025

Sofi Martínez : periodista deportiva y conductora que ganó un lugar destacado en la televisión y las redes a partir de su cobertura en el Mundial Qatar 2022.

: periodista deportiva y conductora que ganó un lugar destacado en la televisión y las redes a partir de su cobertura en el Mundial Qatar 2022. La Joaqui : rapera y cantante argentina, pionera del RKT. En la televisión trabajó como jurado en Got Talent Argentina y co-coach en La Voz Argentina 2025 . También actuó en El Marginal .

: rapera y cantante argentina, pionera del RKT. En la televisión trabajó como jurado en y co-coach en . También actuó en . Diego “Peque” Schwartzman : extenista que entró en el Top 10 del ranking en individuales en 2020. Se retiró a principios de 2025 tras su último torneo en el ATP de Buenos Aires.

: extenista que entró en el Top 10 del en individuales en 2020. Se retiró a principios de 2025 tras su último torneo en el ATP de Buenos Aires. Momi Giardina : actriz, bailarina y humorista con una larga carrera. Trabajó en Showmatch y Luzu TV . Participará por un mes y será reemplazada por Selva Pérez, quien estuvo en la última edición de Gran Hermano .

: actriz, bailarina y humorista con una larga carrera. Trabajó en y . Participará por un mes y será reemplazada por Selva Pérez, quien estuvo en la última edición de . Maxi López : exfutbolista y exmarido de Wanda Nara, padre de tres de sus hijos mayores. Actualmente, empresario en Suiza.

: exfutbolista y exmarido de Wanda Nara, padre de tres de sus hijos mayores. Actualmente, empresario en Suiza. Esteban Mirol : periodista que trabajó en distintos medios gráficos y radiales a lo largo de los años.

: periodista que trabajó en distintos medios gráficos y radiales a lo largo de los años. Emilia Attias : modelo, actriz y DJ que ganó notoriedad a partir de la novela de Cris Morena, Casi Ángeles . Este año fue noticia tras su separación con El Turco Naím.

: modelo, actriz y DJ que ganó notoriedad a partir de la novela de Cris Morena, . Este año fue noticia tras su separación con El Turco Naím. Andy Chango (Andrés Fejerman) : compositor, cantante, actor y escritor. En 2023 interpretó a Charly García en la serie El amor después del amor .

: compositor, cantante, actor y escritor. En 2023 interpretó a Charly García en la serie . Susana Roccasalvo : desde 1990 trabajó en diferentes programas como locutora, cronista, panelista y conductora. Desde 2013 está al frente de Implacables y es miembro de APTRA.

: desde 1990 trabajó en diferentes programas como locutora, cronista, panelista y conductora. Desde 2013 está al frente de y es miembro de APTRA. Jorge “Roña” Castro : exboxeador profesional, campeón mundial de la categoría peso medio en 1994. Participó en realities como Gran Hermano Famosos .

: exboxeador profesional, campeón mundial de la categoría peso medio en 1994. Participó en realities como . Ian Lucas : youtuber y cantante que comenzó a los 13 años en redes sociales. Alcanzó el éxito en 2024 con su carrera musical y actuó en series de Disney.

: youtuber y cantante que comenzó a los 13 años en redes sociales. Alcanzó el éxito en 2024 con su carrera musical y actuó en series de Disney. Claudio “Turco” Husaín: exfutbolista que debutó en primera división de Vélez Sarsfield en 1993. Jugó en equipos argentinos e internacionales, y actualmente es periodista deportivo.

Marixa Balli es uno de los 24 participantes de MasterChef Celebrity 2025 (Foto: eltrece)

Marixa Balli : vedette y bailarina que ganó notoriedad en la década de 1990 con su canción “La Cachaca”. También es empresaria en el rubro de la indumentaria.

: vedette y bailarina que ganó notoriedad en la década de 1990 con su canción “La Cachaca”. También es empresaria en el rubro de la indumentaria. Eugenia Tobal : actriz y modelo con carrera en cine, televisión y teatro. Conocida por producciones como Gasoleros y Los Únicos .

: actriz y modelo con carrera en cine, televisión y teatro. Conocida por producciones como y . Agustín “Cachete” Sierra : actor que empezó su carrera con solo ocho años en Verano del ´98 . Trabajó en proyectos de Cris Morena y ganó el Cantando por un sueño en 2020.

: actor que empezó su carrera con solo ocho años en . Trabajó en proyectos de Cris Morena y ganó el en 2020. Miguel Ángel Rodríguez : actor y comediante con una larga carrera en la televisión, cine y teatro. Algunos de sus mayores éxitos fueron Los Roldán y Son amores .

: actor y comediante con una larga carrera en la televisión, cine y teatro. Algunos de sus mayores éxitos fueron y . Chino Leunis : periodista deportivo y locutor. Se hizo popular en televisión desde 2014 cuando condujo el programa Escape perfecto .

: periodista deportivo y locutor. Se hizo popular en televisión desde 2014 cuando condujo el programa . Julia Calvo : actriz y cantante con una carrera que abarca más de cinco décadas. Ganadora de un Premio Martín Fierro por Padre Coraje y Margarita .

: actriz y cantante con una carrera que abarca más de cinco décadas. Ganadora de un Premio Martín Fierro por y . Sofía “La Reini” Gonet: influencer que empezó su camino en redes durante la pandemia con reseñas de restaurantes gourmet. También sacó su línea de cookies este año. Además de creadora de contenido, es modelo.

