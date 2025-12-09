Clima de Buenos Aires para este martes 9 de diciembre: ¿a qué hora llueve?

El cielo cubierto sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) marca el inicio de una semana que empieza con inestabilidad atmosférica. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala al martes 9 de diciembre como una jornada clave por la presencia de viento fuerte y caída de agua en franjas horarias específicas.

El pronóstico del tiempo para el martes 9 de diciembre

Los reportes oficiales del SMN identifican al martes 9 de diciembre como el día de mayor inestabilidad de la semana. El cielo permanece parcialmente nublado a cubierto desde las primeras horas con probabilidades de chaparrones que oscilan entre el 10% y el 40% específicamente durante la tarde. La mañana y la noche presentan condiciones secas según la previsión, aunque la amenaza de precipitaciones se concentra en la franja vespertina.

El termómetro acompaña este escenario con valores moderados, ya que la temperatura mínima rondará entre los 20°C y la máxima alcanzará los 26°C. Estas cifras representan un alivio temporal y una pausa antes del incremento térmico gradual que caracterizará al resto de la semana en la Ciudad y el conurbano.

La lluvia no llegará acompañada de un viento que ocupará un rol central en las condiciones meteorológicas del martes. La circulación de aire se mantiene sostenida entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que cobran mayor protagonismo y alcanzan velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora a lo largo de todo el día.

El cielo cubierto en la Ciudad de Buenos Aires anticipa los chaparrones previstos por el SMN para la tarde del martes Ricardo Pristupluk

La evolución térmica y el pronóstico extendido sobre el clima durante la segunda semana de diciembre

El panorama meteorológico cambiará tras el paso de la inestabilidad del martes. El pronóstico del SMN detallará una mejora progresiva y un aumento de la temperatura hacia el fin de semana del 13 y 14 de diciembre.

El miércoles 10, el cielo se presentará nublado a parcialmente nublado. La máxima subirá a 28°C y la mínima descenderá levemente a 19°C. La chance de lluvia bajará al 10% y el viento perderá intensidad. El jueves 11 marcará el retorno de la sensación térmica veraniega. La máxima ascenderá a 31°C.

El pronóstico del tiempo en Buenos Aires entre el lunes 8 y el domingo 14 de diciembre SMN

El viernes 12 se perfilará como el día más caluroso. El cielo estará mayormente soleado. La temperatura trepará hasta los 33°C por la tarde, con una mínima de 20°C y sin previsión de lluvias.

El fin de semana sostendrá la tendencia de calor. El sábado 13 presentará cielo algo nublado con una máxima de 32°C y una mínima de 22°C. El viento soplará moderado entre 13 y 22 km/h. El domingo 14 repetirá las mismas marcas térmicas. El cielo lucirá parcialmente nublado y el viento aumentará su intensidad a 23-31 km/h. La probabilidad de precipitaciones resultará baja, del 10%, para ambos días de descanso.

El pronóstico anticipa un inicio inestable con lluvias el martes y un ascenso de temperatura que llevará el termómetro a 33°C el viernes Soledad Aznarez

El observador meteorológico Diego Angeli aportó su análisis en LA NACION sobre el comportamiento de esta semana. El especialista indicó que el período “mostrará en su primera mitad mucha inestabilidad y permanente chance de lluvias débiles”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.