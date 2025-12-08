Lluvias en Buenos Aires: cuándo regresan las tormentas y baja la temperatura esta semana

Muchos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) están atentos a cuándo llegan las lluvias. Esto se debe a que desde el sábado a la tarde el cielo se encuentra cubierto y parece una amenaza inminente. Además, surge la duda sobre si bajará la temperatura.

Al observar el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día más inestable de la semana será el martes, más precisamente a la tarde, con hasta 40% de probabilidades de chaparrones. En tanto, entre el miércoles y jueves se muestra cierta inestabilidad. Esto mismo ocurre con el fin de semana, que presenta al menos un 10% de posibilidades de lluvias.

En ese contexto, la temperatura se mantendrá templada los primeros días de la semana, pero irá progresivamente aumentando. A partir del jueves, la máxima superará los 30°C, tendencia que seguirá el fin de semana.

Según señaló el observador meteorológico Diego Angeli en una nota de LA NACION, la semana “mostrará en su primera mitad mucha inestabilidad y permanente chance de lluvias débiles“. Los primeros signos de lluvias podrían darse a partir del martes, pero la noche del jueves sería una de las ”franjas más expuestas a precipitaciones”. En cuanto a la temperatura, adelantó que el jueves se sentirá nuevamente el verano con 31°C de máxima, pero se sentirá calor intenso a partir del viernes, que a la tarde alcanzará los 33°C.

Según Diego Angeli, hay muchas chances de que llueva el jueves a la noche Fabian Marelli

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la segunda semana de diciembre

A partir de la información difundida por el SMN, este es el pronóstico del tiempo detallado en Buenos Aires del lunes 8 hasta el domingo 14 de diciembre:

El pronóstico del tiempo en Buenos Aires entre el lunes 8 y el domingo 14 de diciembre SMN