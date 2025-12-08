Lluvias en Buenos Aires: cuándo regresan las tormentas y baja la temperatura esta semana
Se esperan algunos chaparrones para este martes y las probabilidades de precipitaciones se mantienen hasta el jueves; ¿cuándo vuelve el calor?
- 4 minutos de lectura'
Muchos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) están atentos a cuándo llegan las lluvias. Esto se debe a que desde el sábado a la tarde el cielo se encuentra cubierto y parece una amenaza inminente. Además, surge la duda sobre si bajará la temperatura.
Al observar el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día más inestable de la semana será el martes, más precisamente a la tarde, con hasta 40% de probabilidades de chaparrones. En tanto, entre el miércoles y jueves se muestra cierta inestabilidad. Esto mismo ocurre con el fin de semana, que presenta al menos un 10% de posibilidades de lluvias.
En ese contexto, la temperatura se mantendrá templada los primeros días de la semana, pero irá progresivamente aumentando. A partir del jueves, la máxima superará los 30°C, tendencia que seguirá el fin de semana.
Según señaló el observador meteorológico Diego Angeli en una nota de LA NACION, la semana “mostrará en su primera mitad mucha inestabilidad y permanente chance de lluvias débiles“. Los primeros signos de lluvias podrían darse a partir del martes, pero la noche del jueves sería una de las ”franjas más expuestas a precipitaciones”. En cuanto a la temperatura, adelantó que el jueves se sentirá nuevamente el verano con 31°C de máxima, pero se sentirá calor intenso a partir del viernes, que a la tarde alcanzará los 33°C.
Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la segunda semana de diciembre
A partir de la información difundida por el SMN, este es el pronóstico del tiempo detallado en Buenos Aires del lunes 8 hasta el domingo 14 de diciembre:
- Lunes 8 de diciembre: el día presenta cielo mayormente nublado a cubierto, con temperaturas que variará entre una mínima de 18°C y una máxima de 26°C. La probabilidad de precipitación es nula en toda la jornada. El viento soplará entre 23 y 31 km/h, con ráfagas importantes de 42 a 50 km/h durante la tarde y la noche.
- Martes 9 de diciembre: se espera cielo parcialmente nublado a cubierto. Las temperaturas irán desde los 20°C de mínima hasta los 26°C de máxima. Hay probabilidades de precipitaciones entre el 10% y el 40% durante la tarde. El viento será sostenido, de 23 a 31 km/h, y hasta puede haber ráfagas de 42 a 50 km/h a lo largo de todo el día.
- Miércoles 10 de diciembre: el cielo estará nublado a parcialmente nublado. La temperatura máxima subirá a 28°C, en contraste con una mínima de 19°C. La probabilidad de lluvia será muy baja, puesto que llegará hasta el 10%. El viento estará más suave, entre 13 y 22 km/h y sin ráfagas fuertes.
- Jueves 11 de diciembre: el cielo se encontrará parcialmente nublado a lo largo de la jornada. La máxima ascenderá a 31°C y la mínima rondará los 20°C. La probabilidad de precipitación es baja para la tarde y la noche. Los vientos serán leves por la mañana (entre 7 y 12 km/h) y moderados el resto del día (entre 13 y 22 km/h).
- Viernes 12 de diciembre: será un día caluroso con cielo mayormente soleado o algo nublado. Se prevé la máxima más alta de la semana, puesto que alcanzará los 33°C, mientras que la mínima será de 20°C. No se esperan lluvias y el viento se mantendrá moderado, oscilando entre 13 y 22 km/h.
- Sábado 13 de diciembre: el fin de semana continuará con temperaturas altas y cielo algo nublado. La máxima será de 32°C y la mínima de 22°C. La probabilidad de lluvia es baja hasta un 10% y el viento estará en el rango de 13 a 22 km/h.
- Domingo 14 de diciembre: se espera cielo parcialmente nublado con temperaturas elevadas, puesto que presentará una máxima de 32°C y una mínima de 22°C. Presentará probabilidades de precipitaciones bajas, hasta el 10%. El viento aumentará ligeramente su intensidad a 23-31 km/h.
