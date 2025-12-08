¿Vuelve la lluvia esta semana?: así estará el clima, según Diego Angeli

Clima del lunes: feriado ventoso pero sin lluvias ni calor

Para este lunes 8 de diciembre se espera una jornada ventosa, con poco sol, pero sin ninguna variable atmosférica que cancele cualquier plan al aire libre para quienes quieran aprovechar el feriado. La mañana se mostrará ligeramente inestable, con cielo mayormente nublado, viento moderado desde el sudeste y mínima de 18ºC. La veleta oscilará entre este y sudeste durante todo el día, por lo que aquellos que vivan en zonas ribereñas deberán estar atentos a los avisos por crecidas del Río de la Plata. El viento fresco mantendrá al termómetro sedado durante todo el día, así se espera una jornada sin sobresaltos térmicos. La tarde mantendrá el ambiente ventoso, incluso mostrando ráfagas intermitentes, pero sin previsión de precipitaciones a pesar de algunos pasajes con frondosa nubosidad. La máxima no superaría los 26ºC para seguir con el termómetro tranquilo, hacia la noche se espera un reingreso de aire frío desde el sudeste para dejarnos un cierre con 21ºC. El manto de nubes bajas ayudará a que no descienda la temperatura durante la madrugada.

Clima del martes: probabilidad de chaparrones

Se esperan lluvias para este martes en el AMBA Pilar Camacho�

Para mañana se espera otro día ventoso y sin sol, aunque con probabilidad de lluvias mucho más alta. Se prevé un amanecer inestable, con cielo mayormente nublado, viento desde el este con ráfagas y mínima de 21ºC. La mañana estará expuesta a precipitaciones débiles, pero continuas. En tanto, la tarde podría mostrar tandas de lluvias más activas, con el viento girando nuevamente al sudeste en otro día donde la falta de sol y la circulación de aire frío desanimarán al termómetro, que se recortará en 26ºC. La previsión de precipitaciones durará hasta el atardecer, puesto que la noche nos devolverá una breve estabilidad atmosférica en un cierre con menos viento, menos nubosidad y 22ºC.

Clima del miércoles: otro día inestable

Para el miércoles, se espera un amanecer con cielo mayormente nublado, viento moderado desde el este y mínima de 17ºC. Volverá el manto de nubes y alguna llovizna no desentonaría en cualquier momento del día. Será una jornada mucho menos ventosa que le permitirá al termómetro trepar un poco más hasta llegar a entregar una máxima de 28ºC, donde la alta humedad podría dejar una sensación térmica más alta. La tarde conservará la inestabilidad: aunque mostrará nubosidad variable, no se confíe por algún pasaje que nos devuelva por un rato al sol. Algunos modelos de simulación les abren la puerta a lluvias aisladas. La noche cerrará templada con 24ºC y conservará una ligera inestabilidad.

Clima de jueves: de vuelta al verano

Se acabará el idilio del viento fresco, debido a que la veleta rotará el jueves para que vuelva a circular aire caliente por el estuario. Se espera un amanecer con cielo algo nublado, viento leve del noroeste y mínima de 20ºC. Se aguarda una jornada de mucha amplitud térmica: el mercurio remontará hasta una tarde de calor veraniego, con el viento intensificándose para que la masa de aire cálido alcance nuestra latitud y empuje la máxima hasta 31ºC. Será el enésimo día que muestre una franja inestable, pero esta vez será la noche la que quede expuesta a alguna tanda de precipitaciones. Se espera un cierre templado con 24ºC, con menos viento y la nubosidad retirándose a la medianoche.

Clima del viernes: tarde de calor intenso

El viernes vuelve el calor intenso en el AMBA Soledad Aznarez

Después de varios días sorteando las altas temperaturas, todo parece indicar que el viernes nos tocará el primer desafío térmico de la semana. El amanecer mostrará cielo despejado y viento desde el noroeste desde temprano, por suerte con mínima de 20ºC para empezar el día sin acalorarnos de entrada. Luego empezará la carrera del termómetro en busca de una tarde de calor intenso, con el viento caliente y el sol que envalentonaran al termómetro para atreverse a 33ºC vespertinos, que con la humedad imperante y en la exposición al sol podrían ser duros de sobrellevar para el que le toque moverse al aire libre. Será la primera noche térmicamente difícil en un cierre con 28ºC, como para dormir abrazador al ventilador.

Borrador del fin de semana

El sábado conservará el patrón sinóptico del día anterior, lo que garantizará una tarde de pileta. Otro día de sol con circulación de viento caliente para dejar una tarde de 34ºC. Cuando todo irá rumbo a desmadrarse llegará un frente frío a nuestro rescate pasada la medianoche para dejarnos un domingo con viento fresco, probabilidad de precipitaciones y un leve descenso de temperatura.

Eso es todo, amigos. Se viene una semana que mostrará en su primera mitad mucha inestabilidad y permanente chance de lluvias débiles, aunque todo el martes y la noche del jueves serían las franjas más expuestas a precipitaciones. El calor fuerte vuelve recién el viernes y el evento durará, por suerte, dos días incluyendo al sábado, lo que permitirá que mucha más gente pueda disfrutarlo en vez de padecerlo. Los modelos a mediano plazo siguen mostrando esta tendencia: cada semana hasta fin de año estaría intercalando dos o tres jornadas seguidas de altas temperaturas que no llegarían a homologar una ola de calor, pero que igual no serán fáciles de sobrellevar.

Buena semana para todos.

@JopoAngeli