Como estará el clima en AMBA en agosto, según el Servicio Meteorológico Nacional

El invierno transcurre en el AMBA con jornadas frías, mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó las tendencias climáticas para el trimestre que abarca agosto, septiembre y octubre. El organismo brindó un panorama sobre las temperaturas y las precipitaciones esperadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El pronóstico se centra en el clima de la región durante los próximos meses.

El pronóstico del SMN para el clima en el AMBA durante agosto, septiembre y octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para el AMBA un trimestre con temperaturas superiores a lo normal y lluvias por encima del promedio. Existe una probabilidad del 45% de que las temperaturas superen los valores habituales para esta época del año, cuya media ronda los 15°C. En cuanto a las precipitaciones, también hay un 45% de probabilidad de que sean superiores a lo normal, situándose en torno a los 91,3 mm.

Este pronóstico sugiere que el invierno podría despedirse antes de lo previsto en el AMBA. Si bien no se descartan días fríos e incluso heladas, la tendencia general apunta a un aumento temprano de las temperaturas, especialmente hacia septiembre. Esto podría traducirse en mínimas menos extremas y una menor necesidad de calefacción prolongada.

Sin embargo, el SMN insiste en la importancia de seguir de cerca los avisos meteorológicos diarios y semanales, así como los sistemas de alerta temprana, para estar preparados ante posibles eventos puntuales de frío intenso o lluvias intensas.

La primera semana de agosto en el AMBA

Luego de un julio con cambios térmicos, agosto comenzó con una irrupción de aire frío que se extenderá durante gran parte de la primera semana del mes. Según Cindy Fernández, del SMN, “toda la semana tendrá mínimas entre 6°C y 8°C en la ciudad de Buenos Aires, y entre 3°C y 6°C en el Gran Buenos Aires. Las máximas oscilarán entre los 12°C y los 15°C. En general con buen tiempo, y una muy baja chance de lluvias el jueves”.

Christian Garavaglia, del sitio especializado Meteored, agregó que “va a ser una semana en general fría, en el sentido de que vamos a estar un poco por debajo de los valores normales para agosto. Estos suelen ser de 9°C en cuanto a la mínima y de 18°C en cuanto a la máxima. Vamos a estar un poquito por debajo, pero sin grandes variaciones”.

El pronóstico del tiempo para los próximos días

Según el especialista, “Ya el jueves y el viernes esperamos mucha nubosidad en general, con vientos del sudeste nuevamente, temperaturas bajas y una muy baja probabilidad de que podamos tener algunas gotas aisladas cerrando lo que es la semana laboral. Pero en general las probabilidades de precipitaciones no son muy elevadas, a lo sumo podrían darse algunas gotas pasajeras, alguna llovizna, y no más que eso”.

La inestabilidad se extenderá hasta el viernes, con viento sureño y una mínima de 7°C. Podría haber lluvia intermitente. La máxima será de 13°, pero con viento en aumento que podría bajar la sensación térmica.

Las condiciones comenzarán a mejorar durante el fin de semana, con cielo parcialmente nublado y temperaturas en ascenso, especialmente a partir del domingo, cuando rote el viento del este al norte. Para comienzos de la próxima semana, las temperaturas volverían a rondar los 20°C o un poco más.

El sábado, el cielo estará mayormente nublado, con una mínima de 7°C y una máxima de 14°C. El domingo, las máximas podrían superar los 15°C y las mínimas comenzarían a subir lentamente.

