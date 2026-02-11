¿Cómo estará el clima en el fin de semana largo de Carnaval?
Según el pronóstico del tiempo del SMN, se espera que unos días nublados y hasta algunas lluvias en distintos puntos del país; ¿llueve este fin de semana en el AMBA?
- 2 minutos de lectura'
De cara al fin de semana largo de Carnaval, muchos se preguntan cómo estará el clima durante esos días. Además de ser un período extendido de descanso por los feriados del lunes 16 y el martes 17 de febrero, muchos aprovechan para hacer alguna escapada durante estos días, motivo por el cual quieren adelantarse al estado del tiempo.
De acuerdo al pronóstico que ofrece el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su sitio oficial, a nivel nacional el fin de semana largo estará marcado por días nublados y hasta algunas lluvias. Estas se concentrarán principalmente en el norte del país (Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones) entre el sábado y el domingo.
En tanto, en varios puntos del país habrá máximas menores a los 30°C, aunque irán aumentando con el pasar de los días. Para el martes 17, se esperan temperaturas entre los 31°C y 38°C en la mayor parte del territorio argentino, por lo que será el día más caluroso del fin de semana largo. Puntualmente, estará frío en Tierra del Fuego y Chubut, con máximas que superarán los 20°C.
¿Cómo estará el clima durante el fin de semana largo de Carnaval en el AMBA?
De acuerdo al SMN, se espera en Buenos Aires durante el fin de semana largo de Carnaval un ascenso gradual de la temperatura hacia el comienzo de la semana. Se pasará de tardes templadas de unos 26°C durante el sábado y el domingo a días más calurosos con máximas de 31°C para el lunes y martes. Las condiciones se mantendrán estables, con nubosidad variable y una probabilidad de precipitaciones prácticamente nula (máximo un 10% para el domingo y lunes).
A continuación, este es el pronóstico del tiempo para el AMBA durante el fin de semana largo de Carnaval:
|Día
|Temperatura mínima y máxima
|Clima
|Viento (km/h)
|Lluvias (Probabilidades)
Sábado 14 de febrero
19°C / 26°C
Algo nublado
13 - 22
0%
Domingo 15 de febrero
20°C / 27°C
Mayormente nublado
13 - 22
0 - 10%
Lunes 16 de febrero
20°C / 31°C
Parcialmente nublado
7 - 22
0 - 10%
Martes 17 de febrero
21°C / 31°C
Parcialmente nublado
7 - 12
0%
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
Chaparrones aislados. Clima en Buenos Aires el fin de semana largo: cuándo llegan las lluvias, según el SMN
Del 13 al 15 de febrero. Cómo impactará en Florida la tormenta invernal y ola de frío que cubrirá EE.UU. el fin de semana
Mapa. Nueva tormenta invernal que amenaza EE.UU.: por dónde se extenderá la nieve y la ola de frío polar
- 1
Los amores de Perla Caron: un matrimonio que terminó en escándalo y la tragedia que marcó su vida
- 2
Reforma laboral: punto por punto, los cambios y concesiones que hizo el Gobierno para intentar aprobar el proyecto
- 3
Fiebre aftosa: se conocieron detalles reveladores sobre cómo el Senasa frenó una vacuna de Brasil
- 4
El comentario de Ousmane Dembélé a Leonardo Balerdi: “Es terrible. Él sigue abriendo la boca todo el tiempo”