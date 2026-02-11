¿Cómo estará el clima en el fin de semana largo de Carnaval?

De cara al fin de semana largo de Carnaval, muchos se preguntan cómo estará el clima durante esos días. Además de ser un período extendido de descanso por los feriados del lunes 16 y el martes 17 de febrero, muchos aprovechan para hacer alguna escapada durante estos días, motivo por el cual quieren adelantarse al estado del tiempo.

De acuerdo al pronóstico que ofrece el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su sitio oficial, a nivel nacional el fin de semana largo estará marcado por días nublados y hasta algunas lluvias. Estas se concentrarán principalmente en el norte del país (Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones) entre el sábado y el domingo.

En tanto, en varios puntos del país habrá máximas menores a los 30°C, aunque irán aumentando con el pasar de los días. Para el martes 17, se esperan temperaturas entre los 31°C y 38°C en la mayor parte del territorio argentino, por lo que será el día más caluroso del fin de semana largo. Puntualmente, estará frío en Tierra del Fuego y Chubut, con máximas que superarán los 20°C.

¿Cómo estará el clima durante el fin de semana largo de Carnaval en el AMBA?

Las condiciones meteorológicas durante Carnaval serán buenas en la Ciudad de Buenos Aires, aunque la temperatura irá en aumento con el pasar de los días GCBA

De acuerdo al SMN, se espera en Buenos Aires durante el fin de semana largo de Carnaval un ascenso gradual de la temperatura hacia el comienzo de la semana. Se pasará de tardes templadas de unos 26°C durante el sábado y el domingo a días más calurosos con máximas de 31°C para el lunes y martes. Las condiciones se mantendrán estables, con nubosidad variable y una probabilidad de precipitaciones prácticamente nula (máximo un 10% para el domingo y lunes).

A continuación, este es el pronóstico del tiempo para el AMBA durante el fin de semana largo de Carnaval: