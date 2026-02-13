Este sábado 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín y quienes deseen planificar algún festejo deben saber cómo estará el tiempo durante esta jornada especial, que hace un par de años dejó de ser exclusivamente para parejas y se extendió como concepto de Día del Amor, en todas sus formas.

Así estará el tiempo en la jornada de San Valentín

De acuerdo a la información que proporciona el SMN (Servicio Meteorológico Nacional) este sábado 14 de febrero no se presentan probabilidades de precipitaciones y en líneas, generales, será una jornada con buenas condiciones climáticas.

Cómo estará el tiempo en San Valentín en CABA

Las previsiones del SMN indican que este sábado 14 de febrero el cielo se presentará parcialmente nublado por la mañana y la tarde. La temperatura mínima esperada es de 19°C y la máxima de 26°C.

Habrá vientos del este y noreste que, a lo largo de toda la jornada, pueden convertirse en ráfagas, con una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Las probabilidades de precipitaciones son nulas, solo a la noche se ubican en un rango que va de cero a 10%.

Cómo seguirá el tiempo en la semana en CABA

Domingo 15 de febrero : se espera una jornada con tormentas a la madruga y chaparrones entre la tarde y la noche . La temperatura mínima se ubicará en los 20°C y la máxima en los 26°C. El viento soplará del norte y sureste, con velocidades que oscilarán entre 13 y 22 kilómetros por hora.

: se espera una jornada con . La temperatura mínima se ubicará en los 20°C y la máxima en los 26°C. El viento soplará del norte y sureste, con velocidades que oscilarán entre 13 y 22 kilómetros por hora. Lunes 16 de febrero : se espera una jornada con cielo parcialmente nublado. Se estima una temperatura mínima de 22°C y una máxima de 29°C . En la jornada el viento soplará desde el norte, con una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

: se espera una jornada con cielo parcialmente nublado. Se estima una temperatura mínima de 22°C y una . En la jornada el viento soplará desde el norte, con una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Martes 17 de febrero : el día se presentará con cielo parcialmente nublado por la mañana, y mayormente nublado por la tarde. La mínima del día se ubicará en los 23°C y la máxima llegará a los 30°C. Habrá viento del norte, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

: el día se presentará con por la mañana, y por la tarde. La mínima del día se ubicará en los 23°C y la máxima llegará a los 30°C. Habrá viento del norte, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Miércoles 18 de febrero : se espera una jornada con cielo mayormente nublado. Se estima una temperatura mínima de 23°C y una máxima de 31°C . En la jornada el viento soplará desde los sectores norte y sureste, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

: se espera una jornada con cielo mayormente nublado. Se estima una temperatura mínima de 23°C y una . En la jornada el viento soplará desde los sectores norte y sureste, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Jueves 19 de febrero: la mañana y la tarde se presentarán con el cielo parcialmente nublado. La mínima será de 22°C y la máxima de 27°. El viento provendrá del sureste y este, con una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

A excepción del domingo, las demás jornadas presentarán buenas condiciones

Cómo estará el tiempo en la Costa Atlántica

En la Costa Atlántica bonaerense, el fin de semana largo estará marcado por viento persistente y temperaturas moderadas, especialmente entre el jueves y el sábado, bajo la influencia de aire más fresco proveniente del sudeste.

Se esperan máximas que rondarán de los 24 a 30°C en localidades como Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell y el Partido de La Costa, con jornadas mayormente nubladas y ambiente ventoso, lo que podría limitar las actividades de playa en algunos momentos.

Hacia el domingo, con la rotación del viento al noreste, aumentará la humedad y la temperatura, y no se descarta el regreso de lluvias y tormentas aisladas, especialmente entre la noche del domingo y el lunes.