Clima en ciudad de Córdoba hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 1 de mayo, la temperatura rondará entre 11 y 26; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba, indica que hoy 1 de mayo el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:47 y se pone a las 18:40.
Pronóstico del tiempo en Córdoba para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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