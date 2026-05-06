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Clima en General Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 7 de mayo, la temperatura rondará entre 7 y 17; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para General Paz para el 7 de mayo
El pronóstico del tiempo para General Paz para el 7 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de General Paz, indica que hoy 7 de mayo el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de General Paz presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:56 y se pone a las 18:39.

Pronóstico del tiempo en General Paz para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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