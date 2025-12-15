Cuándo vuelve el calor agobiante: el pronóstico del clima para esta semana de diciembre, según Diego Angeli

Clima del lunes: el termómetro sigue calmo

Para hoy se espera una jornada con circulación de aire fresco y sol entrecortado, por lo que quedará descartado todo intento veraniego. La mañana mostrará cielo parcialmente nublado, viento leve del sudoeste y una agradable mínima de 18ºC. El termómetro se mantendrá tranquilo todo el día sedado por el Pampero que se intensificará por la tarde para dejarnos una máxima de 28ºC, una ganga para esta época del año. El viento fresco nos dejará un ambiente sin calor nocturno, con la temperatura a la baja, hasta 20ºC, tras un reingreso de aire frío.

Clima del martes: tarde de sol y calor suave

Otro día sin viento norte que se traducirá en una jornada térmicamente tranquila. Se aguarda por un amanecer con cielo despejado, viento leve del sudoeste y 17ºC de piso térmico. La mañana transcurrirá a puro sol, pero manteniendo el viento frío, lo que oficiará de lastre para el mercurio. La tarde mostrará más nubosidad, con el viento intensificándose para que nuevamente el mercurio se desanime y desista en 26ºC vespertinos, lo que moldeará una nueva jornada sin estridencias térmicas. La noche permitirá dormir con el ventilador apagado en un cierre con 20ºC, cuando comenzará un lento giro del viento, que acabará con las mieles de las temperaturas tranquilas.

El calor toma el poder este miércoles

Clima del miércoles: sube la temperatura

Para el miércoles se prevé un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento moderado del noroeste y mínima de 18ºC. Volverá a surcar aire caliente sobre el estuario para promover un importante ascenso de temperatura. La jornada ofrecerá buenas cuotas de sol para que el termómetro entregue 30ºC, una tarde veraniega pero lejos de cualquier registro sofocante. El aire templado descenderá y tomará el termómetro para dejarlo en los 26ºC nocturnos, que darán comienzo un segmento de 48 horas de alta temperatura.

Clima del jueves: un día de verano

El jueves nos devolverá al segmento veraniego con una tarde de calor intenso. Se espera un amanecer con 21ºC, cielo algo nublado y viento moderado del noroeste. No parecerá la mañana de una jornada muy calurosa, pero rápidamente el termómetro entregará valores altos desde el mediodía. Se espera una tarde con 33ºC que pueden resultar difíciles al que le toque trabajar en la calle, un día molesto para el que tenga alguna actividad a la intemperie. La noche cerrará con 28ºC avisando que ya entramos en zona de calor molesto nocturno. Será el día a evitar para planificar actividad al aire libre.

Clima del viernes: otra tarde de calor fuerte

El viernes rotará la veleta para dejarnos aire más fresco desde el río y salvarnos de una tarde de calor sofocante. El amanecer promete cielo parcialmente nublado, viento moderado desde el este y mínima de 23ºC. La jornada transcurrirá sobre un manto de nubes que junto al aire fresco no dejarán que el termómetro escale más allá de los 33ºC. Algunos modelos auguran mucho más calor, de eso hablaremos en el próximo reporte. La noche cerrará con viento del noreste, 25ºC sin previsión de lluvias.

Borrador del fin de semana: el clima para el sábado y el domingo

El fin de semana se muestra inestable, con probabilidad de precipitaciones para ambos días. Si bien los modelos todavía no se ponen de acuerdo sobre cuándo y cuánto puede llover, todos marcan precipitaciones. Veremos que cuentan las actualizaciones.

El fin de semana llovería en la Ciudad Ricardo Pristupluk

Eso es todo, amigos. Volveremos a repetir la tónica térmica de las últimas semanas, empezando con temperaturas tranquilas para intercalar un par de días sofocantes antes del sábado, esta semana serán el jueves y el viernes los días a evitar andar por la calle por efecto de las altas temperaturas. De todas formas, diciembre nos viene haciendo precio y todo indica que terminaríamos el mes con algunos días térmicamente difíciles, pero sin llegar a que sea arme ninguna ola de calor. Los primeros borradores de Nochebuena empiezan a moldear una jornada sin temperaturas intensas.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli