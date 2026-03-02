Diluvio en Buenos Aires: los dos días en los que el agua caerá sin parar

El meteorólogo Diego Angeli comunicó este lunes el inicio de un proceso de inestabilidad atmosférica para la región metropolitana. Las condiciones provocarán fuertes lluvias y un marcado descenso de la temperatura hacia la segunda mitad de la semana. El pronóstico del tiempo anticipa marcas térmicas que superarán los 30 grados durante las jornadas previas al cambio de masa de aire.

Cuándo llega el diluvio a Buenos Aires

Las jornadas del jueves y el viernes presentan un pronóstico de precipitaciones intenso en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. El primer episodio de mal clima ocurrirá el jueves por la mañana con el arribo de ráfagas desde el sudeste.

Las autoridades advirtieron que continuará activa la alerta amarilla por tormentas

El segundo evento de inestabilidad tendrá lugar el viernes desde la tarde hasta la medianoche debido al ingreso de un nuevo refuerzo de aire frío. Estas condiciones climáticas darán inicio al otoño meteorológico tras un inicio de marzo con registros veraniegos.

Cuándo baja la temperatura en el área metropolitana

El calor intenso persistirá hasta el miércoles con temperaturas máximas que alcanzarán los 32 grados. El lunes registra un cielo despejado con viento moderado del noreste y una mínima de 22 grados. Durante la tarde, el termómetro escalará hasta los 31 grados bajo un cielo con nubosidad parcial. La noche conservará un ambiente templado con 24 grados al término del día.

El martes mantendrá el aire caliente con una veleta fija en el cuadrante norte. El amanecer mostrará nubarrones bajos y cargados con una mínima de 22 grados. La probabilidad de lluvia es baja durante las primeras horas. Pasado el mediodía, el sol permitirá un ascenso térmico hasta los 30 grados. El viento del este llegará hacia el final de la jornada y la temperatura nocturna cerrará en 25 grados.

Las lluvias del jueves iniciarán por la mañana con ráfagas desde el sudeste Ricardo Pristupluk

El miércoles funcionará como la última función del verano. El día iniciará con viento leve, cielo ligeramente nublado y 22 grados de base. La rotación de la veleta hacia el este incrementará la cobertura nubosa por la tarde. El mercurio trepará hasta los 32 grados antes del arribo del frente frío. Este sistema entrará hacia la medianoche y promoverá una fuerte caída del registro térmico sin precipitaciones inmediatas.

Cómo afectará el frente frío a la ciudad

El jueves iniciará un nuevo episodio meteorológico con el ingreso de aire frío desde el estuario. Los registros retrocederán hasta una mínima de 19 grados bajo un cielo cubierto y viento del sudeste. Las probabilidades de lluvia son altas antes del mediodía. El termómetro desistirá en 26 grados durante la tarde. La noche cerrará con 20 grados y ráfagas de viento.

El viernes registrará un reingreso de aire frío con precipitaciones a partir de la tarde. El agua caerá hasta la medianoche y afectará las actividades al aire libre.

El segundo episodio de inestabilidad ocurrirá el sábado desde la tarde hasta la medianoche Santiago Filipuzzi

Angeli destacó la importancia de este cambio en el clima: “Nos quedan tres tardes veraniegas, para luego encontrar de manera aislada algunos días que muestren al termómetro coqueteando con los 30ºC”. El balance de la temporada incluye tres olas de calor y una jornada de 40 grados en Año Nuevo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Diego Angeli.