El pronóstico del tiempo para el fin de semana de vacaciones de invierno en el AMBA

Pronóstico del tiempo para el jueves: última tarde de sol

Hoy será el último día con viento norte, sol y estabilidad atmosférica. Aprovechen aquellos que tengan a sus chicos de vacaciones, porque la promoción no será válida a partir de mañana. Seguiremos en la senda de amaneceres invernales, pero distantes del frío intenso, con un comienzo de jornada en 9ºC, con viento leve o calmo y cielo mayormente despejado. Atención aquellos que tengan que manejar temprano por caminos suburbanos porque la extrema humedad y la masa de aire quieta pueden favorecer a la formación de bancos de niebla. Se espera otra jornada con amplitud térmica, circulación de aire templado y buena insolación que respaldarán al termómetro en una nueva tarde con temperaturas agradables. Se esperan 19ºC, con cielo parcialmente nublado y poco viento para aquellos que quieran planificar actividad al aire libre o les toque trabajar a la intemperie. La noche también se mantendrá lejos del frío intenso en un cierre con 13ºC. Pasada la medianoche entrará un frente frío, así que lleven abrigo los que vuelvan tarde.

Pronóstico del tiempo para el viernes: probabilidad de lluvias aisladas

El viernes abrirá un nuevo episodio meteorológico con el ingreso de una masa de aire frío que podría anunciarse con algunas lluvias aisladas. Desde temprano estaremos cubiertos por cúmulos bajos y cargados, viento frío intensificándose y mínima de 9ºC. Se espera una jornada ventosa, con poco sol que podría depararnos algunas lluvias intermitentes. Por ello, el mercurio no tendrá chance de progresar al ritmo de los últimos días y se recortará en 15ºC para devolvernos al segmento de temperaturas invernales vespertinas. Todavía hay divergencias en los modelos de simulación, incluso hay análisis que no arrojan precipitaciones por lo que no suspenda nada; aquellos que quieran salir deberán estar más atentos al viento frío que a algunas lluvias esporádicas. La noche se prevé menos inestable, pero conserva una baja probabilidad de precipitaciones y la velocidad de viento aumentará incluso hasta poder registrar ráfagas del sudeste. Tendrán abrigarse mucho aquellos que quieran salir hacia el final del día.

Para hoy se espera la última jornada con sol y estufa apagada; probabilidad de lluvias y viento frío a partir del viernes

Pronóstico del tiempo para el sábado: siguen los nubarrones

El sábado seguirá la senda de inestabilidad y viento frío en un amanecer nublado, ventoso y con 8ºC de mínima. La nubosidad baja nos ayudará a sostener la mínima, pero planchará la máxima configurando una jornada de acotada amplitud térmica. Se estima un sábado inestable donde alguna llovizna o lluvia aislada no desentonaría. El mercurio las tendrá todas en contra en una tarde sin sol y viento frío, por lo que no podrá avanzar más allá de los 12ºC. La noche tampoco estará a salvo de la inestabilidad, podríamos esperar precipitaciones débiles pero continuas con viento moderado debatiéndose entre el este y sudeste, con el termómetro cerrando en 10ºC.

Pronóstico del tiempo para el domingo: otro día inestable

Continuarán los nubarrones techando el firmamento rioplatense en otro día sin sol. La novedad será la atenuación del viento, por lo que, si no llueve, se podrá salir un rato. Se espera un amanecer con 10ºC, cielo cubierto y viento leve desde el este. La tarde mostraría una inestabilidad un poco más alta, y renueva la probabilidad de lluvias aisladas. De todas formas, parece que lo que podría llover sería muy puntual y localizado, por lo que no cancele ninguna salida vespertina todavía. La máxima se recobrará un poco hasta 14ºC y junto al viento leve podría dar una percepción de temperatura no tan fría. Más allá de que la jornada dominical sea presentada con un ícono de lluvia, no sea pesimista si tiene alguna actividad al aire libre.

Spoiler alert: el clima para la semana que viene

Ningún cuadrante parece dominar la semana que viene, la veleta tendrá direcciones variables y no se esperan ni ascensos ni derrumbes significativos de la temperatura. La inestabilidad durará hasta mitad de semana, con probabilidad más certera de lluvias para el miércoles. Las mínimas no bajarían de los 12ºC y las máximas se ubicarían por encima de los 15ºC por lo que no se esperan días con frío intenso.

Eso es todo, amigos. Se vienen varias jornadas inestables sin mucha certeza de cuanto puede llover, incluso hasta algunos escenarios de precipitaciones podrían terminar siendo un fiasco. No suspenda ninguna actividad al aire libre hasta última hora. Se acabará el idilio de las máximas rozando los 20ºC así que aprovechen el jueves porque será la última oferta de sol y estufa apagada. De todas formas seguiremos lejos del frío fuerte, sin escenarios polares en el corto y mediano plazo.

¡Hasta la semana que viene!

