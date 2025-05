El tiempo hoy en CABA, según Diego Angeli: los últimos días grises dan paso a un fin de semana radiante

Jueves: último día inestable

Bienvenidos al último día gris en la ciudad: los nubarrones y la humedad tienen las horas contadas. Se espera un amanecer con viento moderado desde el sudeste con ráfagas débiles, cielo nublado y mínima de 17ºC. No se confíe en lo que cuente el termómetro, la exposición al chiflete puede darle una percepción mucho más fría de la temperatura, por lo que abríguese al salir de casa y repita la campera impermeable de los últimos días, hoy también estaremos expuestos a lluvias y lloviznas, especialmente en la primera mitad del día. Los nubarrones se quedarán todo el jueves para entregar otro día con poco o nada de sol, con el viento atenuándose con el correr de las horas hasta llegar a una tarde ligeramente inestable, con baja probabilidad de precipitaciones y máxima de 22ºC. Hacia la noche se calmará Eolo, en un cierre sin viento, con cielo mayormente nublado y 18ºC.

Los últimos días de la semana hábil serán grises, pero darán paso a un fin de semana de sol

Viernes: se van los nubarrones y la humedad

El viernes presentará el primer día sin estimación de lluvias de toda la semana. La frondosa nubosidad persistirá en un amanecer con cielo mayormente cubierto, viento moderado del sudeste y una mínima de 15ºC, bastante más baja que los últimos registros matinales. Con el correr de las horas la nubosidad se irá disipando para entregar las primeras cuotas de sol antes del mediodía. Se prevé una tarde con cielo parcialmente nublado, viento leve del sur y máxima de 21ºC. La veleta rotará hacia el oeste cerrando el día para anunciar la entrada de aire frío y seco y el lento recambio de aire de nuestra columna completamente saturada de vapor de agua. La noche mostraría las estrellas después de tantos días escondidas tras las nubes en un cierre con 16ºC con el mercurio descendiendo mas fuerte durante la madrugada obligando a abrigarse a los que salgan.

Sábado: un día a pleno sol

Comienza un fin de semana que redimirá a todos aquellos que soportaron tantos días grises, húmedos e inestables. Se espera un amanecer con 11ºC de piso térmico, cielo despejado y viento moderado del oeste, la falta de nubosidad y la circulación de aire frío promoverán una mañana fresca con el termómetro recuperándose rápidamente apoyado por el sol que tendrá todo el firmamento limpio. Será una gran jornada para llenar la soga y ponerse al día con la ropa aprovechando el aire seco y la generosa insolación. La tarde conservará el cielo despejado y permitirá al mercurio trepar hasta 22ºC con viento moderado en una jornada de marcada amplitud térmica que alentará a planificar actividad al aire libre, en lo que serán los últimos días de la Feria del Libro 2025. La noche mostrará viento calmo y 16ºC en un ambiente sin frío para los que quieran salir.

El sábado será un día a pleno sol en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ideal para planes al aire libre Hernán Zenteno - LA NACION

Domingo: tarde de sol y calor suave

El domingo promete conservar el cielo despejado para redondear un fin de semana de muy buenas condiciones meteorológicas. Se espera por un nuevo amanecer frío con el mercurio iniciando la cuenta desde 10ºC, sin nubosidad y con viento leve o calmo. La veleta rotará al noreste para que sople suavemente viento templado desde el noreste lo que le permitiría al mercurio estirarse un poquito más y entregar 23ºC en una tarde a pleno sol, con cielo despejado y poco viento.

Spoiler alert

No se esperan ingresos importantes de aire frío para la semana entrante, incluso el cuadrante norte dominaría varios días permitiendo que la mínima no caiga de 14ºC y la máxima supere los 21ºC. No se esperan lluvias hasta el viernes 16, hasta el momento.

Eso es todo, amigos. El otoño rioplatense sigue sin anticipar el frío y las estufas se prendieron esta semana solo para secar la ropa. Buenas noticias para aquellos que ya están hartos de tantos días húmedos y grises, mañana empezará a llegar aire seco para dejarnos un fin de semana a puro sol que le devuelva los colores a la ciudad, después de tanto nubarrón tanto el sábado como el domingo se anotan con excelentes condiciones meteorológicas ideales para disfrutar al aire libre.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli