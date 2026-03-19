Empieza el otoño y vuelven las lluvias: este es el pronóstico del clima para este fin de semana extralargo en el AMBA

Tras un jueves soleado y agradable, el viernes habrá un aumento de nubosidad e inestabilidad nocturna. El sábado presentará lluvias y posibles tormentas durante la mañana, mejorando hacia la tarde con un marcado descenso de temperatura para la noche. El domingo será la mejor jornada del fin de semana, con cielo despejado y pleno sol.

Clima de jueves: mañana fría suburbana

Para hoy se espera una jornada térmicamente tranquila donde el sol y el mercurio convivirán pacíficamente. La mañana mostrará viento leve desde el noreste, cielo ligeramente nublado y una agradable mínima de 18ºC, no se guíen por el termómetro porteño los que se levanten en la zona suburbana donde se podrían esperar hasta cinco grados menos. La jornada transcurrirá con muy poca nubosidad garantizando cielo mayormente despejado durante todo el día lo que podría dejar una percepción más alta de la temperatura a todos aquellos que tengan que actividad al aire libre expuestos directamente al sol. La tarde verá a la veleta rotando hacia el este, con el viento soplando suavemente para dejarnos muy buenas condiciones meteorológicas con el termómetro escalando hasta 26ºC, configurando un día soleado de calor suave. La noche intensificará el viento desde el río en un cierre con cielo ligeramente nublado y 23ºC. Hoy será el último día completo del verano.

Este es el pronóstico del tiempo para los próximos días Augusto Costanzo

Clima de viernes: llega el otoño

Para mañana se espera una jornada mayormente nublada donde los cúmulos bajos y cargados nos mantendrán al borde de lloviznas y lluvias aisladas. La mañana será la única franja del día estable, comenzando con un amanecer con viento leve desde el noreste, cielo cubierto y mínima de 21ºC. Antes del mediodía, a las 11.46, se producirá el equinoccio y será oficialmente otoño en todo el hemisferio sur. En las primeras horas de la tarde nos adentraremos en un escenario más inestable, con aire más fresco y húmedo llegando desde el este, donde a pesar de la frondosa nubosidad, la probabilidad de precipitaciones será baja. Se esperan 27ºC de máxima en una tarde gris y algo ventosa, la noche no estará completamente a salvo en un cierre inestable con 24ºC. Hacia la medianoche podría comenzar a llover de manera débil pero continua, atención los que salgan y vuelvan tarde

Clima de sábado: probabilidad de lluvias por la mañana

Las precipitaciones se mantendrían solapando toda la mañana del sábado. Se prevé un amanecer inestable, con cielo mayormente nublado, viento moderado desde el norte y el mercurio largando desde 22ºC. Aquellos que tengan alguna actividad al aire libre en la primera mitad del día deberán estar atentos a las actualizaciones y hasta saber que tendrán que decidir a último momento sobre la cancelación de alguna actividad. Antes del mediodía un frente frío arribará a la ciudad abriéndole la puerta a una intensificación del ritmo de lluvia, inclusive dejando margen para algunas tormentas. En las primeras horas de la tarde soplará fuerte el pampero, frío y seco, para empezar a limpiar el cielo y devolvernos el sol de manera intermitente, se pueden esperar algunas ráfagas, aunque sin severidad. Aquí surgen algunas divergencias entre los modelos en cuanto al horario de finalización de las precipitaciones, algunos análisis no descartan que las lluvias se extiendan algunas horas más. Se espera una máxima de 25ºC para moldear un día de acotada amplitud térmica donde la noche sería la única franja sin previsión de precipitaciones. El cierre mostraría 19ºC con un fuerte descenso de temperatura durante la madrugada obligando a abrigarse a los que salgan.

El equinoccio de otoño se dará el día 20 a las 11.46

Clima de domingo: un día a pleno sol

El amanecer dominical mostraría cielo despejado, viento calmo y mínima de 15ºC, acusando tanta circulación de aire frío nocturna. Quedará por delante una mañana a pleno sol, con el viento rotando lentamente hasta volver al este hacia el mediodía para terminar con viento desde el cuadrante sur. La tarde conservaría el cielo limpio entregando 24ºC, recién hacia el final del día se incorporaría un poco más de nubosidad en un cierre con 21ºC. Hacia la medianoche comenzarían las desmejoras, ya con cielo mayormente nublado, aunque sin previsión de precipitaciones. De esta manera, el domingo será la mejor jornada para aquellos que quieran planificar actividad al aire libre para el fin de semana.

Spoiler alert: así estará el pronóstico del tiempo para la semana que viene

Para el lunes se espera el ingreso de un nuevo frente frío con la posibilidad de un escenario de lluvias y ráfagas hasta media tarde. El termómetro quedaría planchado en 22ºC hasta mitad de semana, con cielo despejado para el martes y miércoles conservando el viento desde el sur y sudoeste.

Eso es todo, amigos. Entramos en un nuevo episodio meteorológico después de la entrada de aire frío del martes pasado que nos dejó algunos pasajes de tiempo severo, ratificando que el verdadero enemigo atmosférico de la ciudad es el viento, y no el granizo, tras dejar árboles caídos y escenas de diferentes objetos desprendiéndosede los balcones y volando por los aires, por suerte sin que nadie haya sufrido daños en su integridad física. Queda la duda sobre la noche del viernes, esperemos que la lluvia no se adelante y arruine algún plan, pero lo cierto es que la noche seguirá en duda hasta último momento y todo parece indicar que la mañana del sábado tendrá todas las de perder. Se va el verano y comienza un período de tranquilidad térmica por un par de meses, esperemos que el otoño cumpla con su misión de no adelantar el frío y no nos haga prender la estufa antes de tiempo. Mañana, la noche en ambos hemisferios durará lo mismo, de ahí el latín “equinoccio” o “noches iguales”.

Día Temperatura ínima Temperatura máxima Estado del clima Viento Lluvias Jueves 18° 26° Soleado y despejado Noreste (mañana) / Este (tarde) Sin probabilidad Viernes 21° 27° Mayormente nublado (Inestable) Noreste (leve) / Este (ventoso) Baja (Día) / Alta (Medianoche) Sábado 19° 25° Lluvias matutinas / Tormentas Norte (tarde rotando al Pampero) Alta por la mañana Domingo 15° 24° Pleno sol / Despejado Calmo / Rotando al Este y Sur Sin probabilidad

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli