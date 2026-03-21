Hay alerta por lluvia en la Ciudad y en el AMBA: hasta cuándo seguirá el mal tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado una alerta amarilla por lluvia y vientos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y distintas áreas de la provincia de Buenos Aires. Las tormentas iniciaron durante la madrugada con ráfagas y abundante caída de agua. El organismo detalló que estos eventos climáticos presentan potencial dañino y peligro de afectar las tareas normales.

El pronóstico para el resto del sábado prevé un cambio en las condiciones para la tarde, cuando la probabilidad de lluvias oscilará entre el 10% y el 40%; para la noche se espera que las precipitaciones desaparezcan.

En tanto la temperatura máxima escalaría hasta los 24 grados y la mínima, en los 19 grados.

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