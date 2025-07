Llegan las lluvias y el “calorcito”: el pronóstico del clima para este fin de semana, según Diego Angeli

Clima del jueves: tregua invernal

Para hoy se espera que sople viento templado, lo que nos mantendrá alejados del frío intenso. Se espera una mañana con cielo parcialmente nublado, con ráfagas débiles desde el norte y mínima de 12ºC, nada mal a como empezamos la semana. Se espera un día con mucha cobertura nubosa, la mañana presentará las mejores cuotas de sol con algo de nubosidad media y alta. La tarde sumará nubes bajas, conservará el viento moderado con rachas intermitentes y verá al termómetro llegar a los 20ºC para dejar una jornada que permitirá a los chicos disfrutar al aire libre sus últimos días de vacaciones. Aquellos a los que le toque trabajar a la intemperie notarán un ambiente menos fresco a pesar del viento.

El atardecer ya mostrará las primeras desmejoras con la llegada de nubarrones bajos y cargados, con una baja probabilidad de precipitaciones. Si bien la noche se sumará a la remontada térmica con las nubes y el descenso de aire caliente, lo que mantendrá el mercurio en irreconocibles 17ºC, la atención estará puesta en la posibilidad de algunas tormentas aisladas. Aunque no sea tan alta, existe una probabilidad que se ligue un duchazo en la calle si vuelve tarde a casa.

Desde el jueves a la noche, hasta el sábado, podría llover en el AMBA fabian-marelli-11419

Clima del viernes: lluvias todo el día

El viernes cancelará todo plan al aire libre con la posibilidad de lluvias durante toda la jornada. Se prevé un amanecer inestable, con posibilidad de heredar precipitaciones y tormentas de la madrugada, con cielo cubierto y 14ºC de piso térmico. Curiosidad del frente caliente, la mínima será igual a las máximas de comienzo de semana. Pasaremos toda la mañana viendo el curso de los núcleos de tormenta, de ser impactados por alguno podríamos ligar algún pasaje con lluvia fuerte, actividad eléctrica, fuertes ráfagas y no le cerraríamos la puerta a algunas piedritas de hielo. A partir del mediodía podríamos entrar en un segmento de lluvia débil, pero continua: esa clase de precipitación que te deja empapado sin que te des cuenta.

Como las lluvias no estarán relacionadas al ingreso de aire frío, el termómetro no retrocederá significativamente: 17ºC en una tarde inestable, sin sol y bastante ventosa. No habrá consuelo para los que tengan algo al aire libre en la agenda nocturna. La inestabilidad solapará el cierre del día y la noche no se encontrará a salvo, de todas formas, a esta altura del día, las precipitaciones serían más aisladas.

Clima del sábado: mañana inestable, tarde con sol

Lamentablemente, la mañana del sábado podría depararnos una nueva tanda de lluvias débiles, en una jornada que se muestra más inestable en cada corrida de los modelos de simulación. Se espera un amanecer con cielo nublado, viento moderado del oeste y mínima de 14ºC. Hay divergencias entre los diferentes análisis sobre el comportamiento atmosférico. Algunos algoritmos auguran que la veleta completa su rotación al mediodía, colocándose en sudoeste para permitir que el Pampero limpie el cielo y nos deje una tarde con algo de sol. Otros, se muestran más pesimistas y consignan que los nubarrones podrían quedarse toda la tarde, incluso con algunas lloviznas y colocan el cielo limpio al final del día, por lo que habrá que estar atentos a nuevas actualizaciones o decidir en el momento. La entrada de aire frío y la falta de sol plancharán al mercurio, que apenas se movería hasta 17ºC vespertinos. La noche parece a salvo con el viento atenuándose en un cierre con 14ºC.

Tregua térmica hasta el domingo

Clima del domingo: sol y viento frío

La jornada dominical recobrará la estabilidad para devolvernos el sol en un amanecer con cielo ligeramente nublado, viento moderado y la mínima en los 9ºC. De todas formas, mantendremos un ambiente ventoso por lo que lleve abrigo si tiene alguna actividad al aire libre. Se espera una tarde con más nubosidad, con máxima de 16ºC. Atención que la temperatura bajará mucho tras la puesta del sol, incluso derrumbándose durante la madrugada con el mercurio en los 7ºC y dando aviso de un comienzo muy frío de semana.

Spoiler alert: el borrador del pronóstico del tiempo de la semana que viene

Los chicos volverán a las aulas con una mañana de frío intenso, con 5ºC, pero sin viento, para no padecer baja sensación térmica. La máxima llegaría hasta 15ºC y será el día más frío de la semana con las temperaturas subiendo con el correr de los días.

Vuelve el frío la semana que viene Noelia Marcia Guevara - La Nación

Eso es todo amigos. Se abre una breve tregua térmica que permitirá apagar la estufa hasta el domingo. Recuerden los que hoy vuelvan tarde que podrían quedar expuestos a precipitaciones, que el viernes parece perdido para actividades al aire libre y que el sábado todavía presenta algunas dudas en cuanto al horario del retiro de los nubarrones. A pesar de algunos pulsos polares, que incluyeron hasta algunos copos de nieve suburbano, se podría decir que cierra el mes que no fue tan hostil con el frío extremo ni con los memes de Julio Iglesias. No se entusiasmen los friolentos, queda mucho invierno por delante.

¡Hasta la semana que viene!

