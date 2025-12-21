¿Llueve? Así estará el clima en Buenos Aires este lunes, según el Servicio Meteorológico Nacional

El lunes 22 de diciembre de 2025 el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un cielo cubierto que dejará nada más de a ratos ver el sol, pero no habría precipitaciones, de acuerdo a sus análisis.

Después de un sábado inestable y un domingo caluroso que viró del cielo despejado a una tarde con pronóstico de lluvia, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y los alrededores desean saber si el primer día de la anteúltima semana del año podrán disfrutar de un clima agradable y despejado o no.

¿Llueve en Navidad?

Así estará el clima en Buenos Aires este lunes

El lunes comenzará con una mínima de 22°C y se desarrollará bajo condiciones estables, con cielo parcialmente nublado y ambiente templado durante la mañana. Con el correr de las horas, la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 30°C, en una jornada sin cambios bruscos y con características típicamente veraniegas en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.

A diferencia del fin de semana, no se prevén lluvias y, aunque el sol estaría tapado gran parte de la jornada, se estima un cielo que no amenazaría con tormentas.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad. SMN

Cómo sigue el clima para Navidad

El martes 23 de diciembre continuará el aumento del calor, con una mínima de 22°C y una máxima de 33°C, lo que lo convertirá en el día más caluroso del inicio de la semana. Se espera cielo con nubosidad variable y mayor presencia de sol, en un contexto de ambiente pesado y húmedo, en la antesala de Navidad.

El miércoles 24 de diciembre, cuando se dará la Nochebuena, el organismo prevé un clima similar al del martes, pero con algo más de sol por la mañana.

Cómo estará el clima navideño (Foto: FreeP¡CK)

El jueves 25 de diciembre, Navidad, la temperatura descendería unos puntos.

