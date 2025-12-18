¿Vuelven las lluvias este fin de semana? Este es el pronóstico del clima en el AMBA para este fin de semana

Luego de un jueves de calor intenso, el sábado llegan las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Clima del jueves: una tarde agobiante

Para hoy se espera una jornada de calor insoportable, sin atenuantes. La mañana mostró cielo despejado, viento moderado del noroeste y mínima de 22ºC. Estará todo dado para que el mercurio tome envión y no pare hasta una tarde de altas temperaturas. Será una jornada muy incómoda para todos aquellos que tengan que moverse por la vía pública bajo el rayo del sol: se espera que al mediodía ya se sienta el calor intenso con una máxima de 34ºC promediando el día. Se conservará el cielo mayormente limpio y el viento caliente que descenderá sobre el estuario y se intensificará con el correr de las horas. Las ráfagas intermitentes podrían representar un alivio para el que esté en la calle. La segunda mitad del día transcurrirá bajo una ligera inestabilidad, aunque la probabilidad de lluvia es bajísima. La noche entregará aire más fresco desde el este y sudeste con 29°C, aunque el descenso de temperatura se notará en la madrugada.

El jueves 18 de diciembre será el día más caluroso de la semana en el AMBA

Clima del viernes: afloja el calor

La circulación del aire desde el río nos dejará una mañana agradable, con cielo algo nublado, viento leve desde el este y mínima de 23ºC. La veleta se quedará clavada durante todo el día para desalentar al termómetro a ir por otra tarde de calor fuerte y darnos un respiro sin temperaturas sofocantes. Se espera una máxima de 31ºC, con cielo ligeramente nublado y el viento irá aumentando su velocidad con el correr de las horas hasta mostrar ráfagas hacia el final del día en un cierre con 26ºC y sin previsión de precipitaciones para los que quieran salir.

Clima del sábado: probabilidad de precipitaciones

El sábado prevé un breve ingreso de aire frío que planchará al termómetro durante toda la mañana. Se espera un amanecer inestable, con cielo nublado, mínima de 22ºC con posibilidad de lluvias, incluso sin desestimar algunas tormentas aisladas. El frondoso manto de nubes se quedará todo el día con el viento que soplará de direcciones variables. Aunque la posibilidad es baja, la lluvia podría ofrecer una nueva tanda por la tarde. El mercurio no progresará más allá de los 28°C, lo que garantizará una jornada de calor tranquilo. Se espera que el atardecer nos devuelva la estabilidad y nos deje una noche sin estimación de precipitaciones en un cierre con cielo algo nublado y con 23ºC.

Puede haber lluvias durante el sábado Ricardo Pristupluk

Clima del domingo: sigue inestable

La jornada dominical ofrecerá viento desde el noreste durante la primera mitad del día para apuntalar al termómetro en valores veraniegos. Se espera cielo mayormente nublado, descenso de aire templado y el mercurio iniciando la cuenta en 22ºC. La mañana transcurrirá sin sol, en un ambiente inestable donde alguna lluvia débil y cortita no desentonaría. La tarde no cambiará mucho: conservará la nubosidad, con el viento rotará hacia el este y el termómetro logrará 29ºC. El viento seguirá girando hasta llegar desde el sudeste en un cierre con 23ºC y todavía inestable.

Spoiler alert

Lentamente, irá subiendo la temperatura con el correr de los días, pero sin llegar a calor extremo. Se espera un lunes mayormente nublado con 29ºC, el martes 32ºC y lamentablemente el día de Nochebuena podríamos llegar a 33ºC. Ojalá cambie la tendencia y tengamos temperaturas un poco más bajas.

Eso es todo, amigos. Nos toca desandar hoy una jornada con calor agobiante, que será la única de esta semana y hasta puede que sea la máxima más alta de acá a fin de año. No subestime el hecho de quedarse expuesto al sol directo con altas temperaturas y tome los recaudos necesarios para un día agotador. Queda la incertidumbre atmosférica de la mañana del sábado, en un fin de semana que mostrará muchas franjas inestables. Igualmente, todavía no suspenda nada a pesar de algún ícono de lluvia que aparezca en el teléfono. Hasta el momento la Nochebuena esquiva la lluvia, pero no el calor. Veremos que dicen las próximas actualizaciones

Día de la semana Clima en el AMBA Temperatura Lluvias Jueves 18 de diciembre El día más caluroso de la semana Máxima agobiante de 34° Cielo despejado Viernes 19 de diciembre Alivio térmico Máxima de 31° Cielo algo nublado y sin precipitaciones Sábado 20 de diciembre Inestabilidad Máxima de 28° Cielo nublado y probabilidades de lluvias aisladas o tormentas Domingo 21 de diciembre Inestabilidad 29° Cielo mayormente nublado y posibles lluvias débiles

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli