¿Llueve mañana? Así estará el tiempo en este feriado del 8 de diciembre en el AMBA

Este lunes 8 de diciembre es considerado feriado nacional y configura un fin de semana largo. A raíz de esta eventualidad en el calendario, muchos se preguntan cómo estará el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante esta jornada. La inquietud se presenta por la posibilidad de armar planes al aire libre y así aprovechar las temperaturas elevadas que se registraron en los últimos días.

El pronóstico extendido del SMN

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 8 de diciembre no habrá lluvias, pero el cielo estará cubierto de nubes. Con apenas un porcentaje ínfimo de 10% de probables precipitaciones en horas del mediodía, la jornada tendrá una temperatura mínima de 18° C y una máxima de 26°C.

El registro de la temperatura subirá con el correr de las horas hasta llegar al pico de los 26°C en horas de la tarde. Con un cielo “mayormente nublado”, según la información del SMN, las personas podrán optar por un plan al aire libre o un recorrido por los distintos puntos turísticos de la ciudad con la tranquilidad de que no lloverá.

Cómo estará el tiempo en la jornada del lunes 8 de diciembre, según el SMN

Además de lo mencionado, se producirán ráfagas de viento de entre 23 y 31 kilómetros por hora, lo que puede ser un condicionante para quienes decidan aventurarse a un encuentro al aire libre o en zonas costeras.

Por qué es feriado este lunes 8 de diciembre

El 8 de diciembre es el Día de la Inmaculada Concepción de María. Es una festividad litúrgica del catolicismo que celebra el dogma de la Virgen María concebida sin pecado original. Su pureza desde el primer instante fue proclamada por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la Basílica de San Pedro, Roma, ante cientos de obispos y miles de fieles.

Esta doctrina fundamental busca resaltar valores de fe, empatía y caridad, representados en la figura de la Virgen María, adorada como la madre de Jesucristo, nacido según la tradición por obra del Espíritu Santo a través de la intercesión divina. Es importante no confundir esta celebración con la concepción de Jesús.

La Inmaculada Concepción En 1 Minuto - El Santo Del Día - 8 De Diciembre

En nuestro país, esta celebración es considerada un feriado nacional inamovible, o que quiere decir que no se puede trasladar el asueto a otra fecha. Así lo determina la ley 27.399, conocida como la “Ley de Establecimiento de feriados y fines de semana largos”. Este año, la fecha cae un lunes, lo que da paso a un descanso extendido de tres días: sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre. Este formato permite una pausa anticipada en el último mes del año, ideal tanto para actividades recreativas como para la preparación de las Fiestas.

El día de la Inmaculada Concepción de María se celebra el 8 de diciembre y es un feriado inamovible en nuestro país (Fuente: ACI)

En Argentina, el 8 de diciembre también es tradicional armar el árbol de Navidad. Este acto marca el inicio oficial de la temporada navideña, infundiendo un espíritu festivo y preparando el ambiente para las celebraciones venideras.

Esta costumbre, de origen no religioso, se consolidó con la festividad, marcando el inicio de la decoración. Su origen se remonta a celebraciones celtas del solsticio de invierno y a San Bonifacio en el siglo VIII, quien adaptó abetos decorados para el culto cristiano, evolucionando a la simbología actual.