Con manzanas y dólares: el ritual de Mhoni Vidente para el armado del árbol de Navidad que atrae riqueza y salud

La astróloga Mhoni Vidente compartió el paso a paso de un ritual para el armado del árbol de Navidad que atrae riqueza y salud. Colocar un abeto en el hogar en diciembre, permite invocar la unión, prosperidad, abundancia y felicidad.

El ritual de Mhoni Vidente para armar el árbol de Navidad para atraer riqueza y salud

La famosa pitonisa aseguró que este ritual es perfecto para esta época del año, ya que es un momento de magia y para pedir por salud, abundancia y trabajo. En su canal oficial de YouTube, Mhoni Vidente indicó los pasos que se deben seguir para lograr una decoración navideña que atraiga la prosperidad.

La astróloga comenzó por explicar los colores bases que debe tener el pino de Navidad. Estos tonos son el dorado, rojo y verde. “El pino debe ser todo dorado con detalles rojos y verdes, o todo rojo con detalles dorados y verdes” explicó Vidente.

La tarotista compartió el significado de estos colores y señaló: “El verde es un color comodín, que es fundamental para atraer estabilidad, salud y crecimiento. El rojo ayuda a quitar las envidias, enojos o problemas de brujería, mientras que el dorado trae riqueza, oro, estabilidad y felicidad”.

Para seguir con las recomendaciones, Mhoni Vidente aconsejó colocar un ángel guardián todo blanco. “Si no consiguen un ángel todo blanco, deben vestirlo con este color” añadió.

La pitonisa aconseja armar un árbol de Navidad dorado, con detalles en rojo y verde (YouTube/MhoniVidente)

Luego, la astróloga explicó cómo se debe hacer el ritual de la manzana. Para esta actividad, es necesario contar con los siguientes elementos:

Tres manzanas rojas

Un plato forrado de papel aluminio

Tres billetes de US$1

Canela en polvo

Perfume personal o del pájaro macua

Vela blanca

Polvo dorado

Loción 7 machos

Un incienso

Paso a paso para el ritual navideño

Se deben colocar las tres manzanas rojas en el plato que tiene papel aluminio, en forma de triángulo. A continuación, se deben poner los billetes bajo las manzanas. Luego, la astróloga aconseja agregar canela molida arriba de las manzanas.

“La combinación de la canela, la manzana roja y el dólar establece estabilidad, crecimiento y progreso. Esto se hace para tener más riqueza y abundancia. Se debe hacer preferentemente el día en que se pone el árbol de Navidad, pero si ya se puso, se puede hacer en cualquier momento”, sentenció la tarotista.

Mhoni Vidente recomienda prender siempre un sahumerio y luego, la vela blanca o del color que se tenga (YouTube/MhoniVidente)

Lo siguiente es agregar a las manzanas un perfume personal de uso diario o perfume del pájaro macua. Ese día se deberá encender una vela blanca, a la cual también se deberá rociar con perfume.

“Si quieren reafirmar la riqueza y que el dinero fluya, deben agregar a las manzanas y a la vela polvo dorado, que traerá prosperidad”, indicó Mhoni Vidente.

La pitonisa expresó que el día en que se pone el árbol de Navidad y los siete días posteriores, se deben trapear los pisos con la loción de 7 machos. “Esta loción corta malas vibras, te quita el chisme, salación, mal de ojo; y trae paz, tranquilidad y progreso”.

Para continuar con el ritual, se debe encender un incienso y posteriormente, la vela blanca. “Al momento de prender la vela se reza un Padre Nuestro y un Dios te Salve María. Se pide que la Navidad esté llena de gracia, salud, armonía, paz y estabilidad económica”.

La vela debe quedar encendida hasta que se apague sola. Las manzanas con los dólares se deben esconder en la cocina, cerca del árbol, hasta que sea el momento de guardar el pino nuevamente.

“Cuando se acabe la Navidad, las manzanas van a estar hechas pasas, por lo que se deben tirar. Los billetes se deben limpiar bien y hay que guardarlos en la cartera, para atraer riqueza y estabilidad” indicó la astróloga.

Con este ritual, Vidente augura una Nochebuena y Navidad en paz, que va a llamar a un nuevo año con estabilidad, salud y prosperidad. El árbol debe colocarse el 8 de diciembre, día de la Virgen Inmaculada.