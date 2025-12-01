El horóscopo mensual de Mhoni Vidente: las predicciones para los signos durante diciembre 2025
La astróloga cubana reveló los golpes de suerte y otros consejos para los integrantes del zodíaco
- 5 minutos de lectura'
Mhoni Vidente realizó una lectura del tarot con la que reveló los horóscopos de diciembre de 2025, con información importante para todos los signos, como los números mágicos y los consejos de los astros, para que se encaminen hacia la energía positiva.
Las predicciones de Mhoni Vidente para diciembre 2025
La pitonisa cubana compartió en su canal de YouTube lo que se aproxima para cada uno de los integrantes del zodiaco en diferentes ámbitos de su vida, como la salud, el dinero y el amor, durante el mes 12 del año 2025.
Aries
La carta de El Sol indica que los días de buena suerte serán los jueves, mientras que los días cabalísticos en los que obtendrán doble fortuna rápida son el 1, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 21, 25, 30 y 31. También se aproximan un par de viajes, la realización laboral y nuevos propósitos.
Números de la suerte: 22, 29 y 66.
Color: blanco y azul.
Signos compatibles: Capricornio y Leo.
Tauro
La carta de El As de Oros habla de estabilidad económica y viajes placenteros. Su mejor día será el lunes, y los días cabalísticos son el 2, 4, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 30 y 31 de diciembre. En estas fechas clave se reinventará y tendrá muy buen humor.
Números de la suerte: 5, 37 y 48.
Color: rojo y amarillo.
Signos compatibles: Acuario y Virgo.
Géminis
La carta de El Mundo habla de un mes maravilloso en el que las energías y los negocios se alinearán a su favor. También serán magnéticos para el amor, la pasión y el deseo, si tienen buena actitud. Su día de la suerte el miércoles y sus días cabalísticos el 1, 4, 8, 11, 14, 17, 19, 20, 24, 27 y 31.
Números de la suerte: 01, 16 y 18.
Color: naranja y azul.
Signos compatibles: Libra y Sagitario.
Cáncer
La carta de El Ermitaño habla de un diciembre en el que encontrarán soluciones y estabilidad. También tomarán decisiones drásticas para estar mejor y alcanzar el equilibrio. Su mejor día será el martes y los días cabalísticos el 1, 3, 7, 9, 11, 13, 19, 25, 29 y 31.
Números de la suerte: 11, 19 y 30.
Color: azul y verde.
Signos compatibles: Escorpión y Piscis.
Leo
La carta de El Emperador habla de trabajo y estabilidad financiera. Saldrán de viaje hasta tres veces en el mes. Sus días clave serán el 1, 3, 9, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 30 y 31 de diciembre.
Números de la suerte: 07, 14 y 33.
Color: blanco y verde.
Signos compatibles: Aries y Géminis.
Virgo
La carta de El Mago dicta que diciembre de 2025 será uno de los mejores meses para este signo. Con sus días cabalísticos el 1, 2, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 24 y 31 de diciembre, podrán llegar a su vida cambios positivos de trabajo y buena suerte en juegos de azar.
Números de la suerte: 06, 08 y 20.
Color: rojo y amarillo.
Signos compatibles: Tauro y Aries.
Libra
La carta de El Juicio habla de arreglar todos sus asuntos pendientes durante diciembre de 2025 y analizar qué necesitan para poder alcanzar la satisfacción de alcanzar sus objetivos. Se acerca una propuesta de amor verdadero y un ascenso en lo laboral.
Números de la suerte: 17, 21 y 40.
Color: blanco y negro.
Signos compatibles: Tauro y Géminis.
Escorpio
La carta de El Diablo indica buena suerte en cuestiones de juegos de azar. Podrán estimular la riqueza en su vida, aunque deberán poner atención a la presencia de personas tóxicas y malintencionadas en su vida.
Números de la suerte: 02, 13 y 27.
Color: rojo y amarillo.
Signos compatibles: Piscis y Cáncer.
Sagitario
La carta de La Torre indica un mes de doble suerte rápida, es su cumpleaños y recibirán mucho reconocimiento y aprecio de sus seres queridos.
Números de la suerte: 12, 23 y 61.
Color: azul y rojo.
Signos compatibles: Aries y Leo.
Capricornio
Es su mes y tendrán que hacer cambios importantes en su vida, Mhoni Vidente les dice que es momento de tener una pareja estable y pensar en su futuro.
Números de la suerte: 03, 09 y 30.
Color: verde y amarillo.
Signos compatibles: Aries y Virgo.
Acuario
La carta de La Rueda de la Fortuna indica un mes de muchos negocios, para acabar bien el 2025. Todo lo que deseen hacer se consolidará, según la pitonisa cubana.
Números de la suerte: 15, 38 y 50.
Color: naranja y rojo.
Signos compatibles: Tauro y Libra.
Piscis
La carta de El Carruaje habla de no detenerse y realizarse en todos sus propósitos pendientes: hacer pagos y sanar la mente, el corazón y los problemas del pasado. Tendrán muy buena suerte.
Números de la suerte: 10, 31 y 66.
Color: blanco y azul.
Signos compatibles: Cáncer y Virgo.
- 1
Cabezazo desleal: un argentino sufrió un golpe en Francia y minutos más tarde apoyó un try
- 2
Los millones que transfirieron los clubes a través del financista cercano a Chiqui Tapia: San Lorenzo encabeza y se sumó Argentinos
- 3
Narcos locales aspiran a crear el primer cartel argentino con proyección internacional
- 4
Incautan un descapotable de más de US$10 millones en una causa narco contra un ex deportista olímpico