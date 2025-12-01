El horóscopo mensual de Mhoni Vidente: las predicciones para los signos durante diciembre 2025

Mhoni Vidente realizó una lectura del tarot con la que reveló los horóscopos de diciembre de 2025, con información importante para todos los signos, como los números mágicos y los consejos de los astros, para que se encaminen hacia la energía positiva.

Las predicciones de Mhoni Vidente para diciembre 2025

La pitonisa cubana compartió en su canal de YouTube lo que se aproxima para cada uno de los integrantes del zodiaco en diferentes ámbitos de su vida, como la salud, el dinero y el amor, durante el mes 12 del año 2025.

Aries

La carta de El Sol indica que los días de buena suerte serán los jueves, mientras que los días cabalísticos en los que obtendrán doble fortuna rápida son el 1, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 21, 25, 30 y 31. También se aproximan un par de viajes, la realización laboral y nuevos propósitos.

Números de la suerte: 22, 29 y 66.

Color: blanco y azul.

Signos compatibles: Capricornio y Leo.

Tauro

La carta de El As de Oros habla de estabilidad económica y viajes placenteros. Su mejor día será el lunes, y los días cabalísticos son el 2, 4, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 30 y 31 de diciembre. En estas fechas clave se reinventará y tendrá muy buen humor.

Números de la suerte: 5, 37 y 48.

Color: rojo y amarillo.

Signos compatibles: Acuario y Virgo.

Géminis

La carta de El Mundo habla de un mes maravilloso en el que las energías y los negocios se alinearán a su favor. También serán magnéticos para el amor, la pasión y el deseo, si tienen buena actitud. Su día de la suerte el miércoles y sus días cabalísticos el 1, 4, 8, 11, 14, 17, 19, 20, 24, 27 y 31.

Números de la suerte: 01, 16 y 18.

Color: naranja y azul.

Signos compatibles: Libra y Sagitario.

Géminis verá la llegada de amores compatibles durante diciembre de 2025, según Mhoni Vidente (Archivo) Canva

Cáncer

La carta de El Ermitaño habla de un diciembre en el que encontrarán soluciones y estabilidad. También tomarán decisiones drásticas para estar mejor y alcanzar el equilibrio. Su mejor día será el martes y los días cabalísticos el 1, 3, 7, 9, 11, 13, 19, 25, 29 y 31.

Números de la suerte: 11, 19 y 30.

Color: azul y verde.

Signos compatibles: Escorpión y Piscis.

Leo

La carta de El Emperador habla de trabajo y estabilidad financiera. Saldrán de viaje hasta tres veces en el mes. Sus días clave serán el 1, 3, 9, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 30 y 31 de diciembre.

Números de la suerte: 07, 14 y 33.

Color: blanco y verde.

Signos compatibles: Aries y Géminis.

Virgo

La carta de El Mago dicta que diciembre de 2025 será uno de los mejores meses para este signo. Con sus días cabalísticos el 1, 2, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 24 y 31 de diciembre, podrán llegar a su vida cambios positivos de trabajo y buena suerte en juegos de azar.

Números de la suerte: 06, 08 y 20.

Color: rojo y amarillo.

Signos compatibles: Tauro y Aries.

Mhoni Vidente revela los días de buena suerte para el signo Virgo durante diciembre de 2025 (Archivo-Freepick/Allexxandar) (Freepick/Allexxandar)

Libra

La carta de El Juicio habla de arreglar todos sus asuntos pendientes durante diciembre de 2025 y analizar qué necesitan para poder alcanzar la satisfacción de alcanzar sus objetivos. Se acerca una propuesta de amor verdadero y un ascenso en lo laboral.

Números de la suerte: 17, 21 y 40.

Color: blanco y negro.

Signos compatibles: Tauro y Géminis.

Escorpio

La carta de El Diablo indica buena suerte en cuestiones de juegos de azar. Podrán estimular la riqueza en su vida, aunque deberán poner atención a la presencia de personas tóxicas y malintencionadas en su vida.

Números de la suerte: 02, 13 y 27.

Color: rojo y amarillo.

Signos compatibles: Piscis y Cáncer.

Sagitario

La carta de La Torre indica un mes de doble suerte rápida, es su cumpleaños y recibirán mucho reconocimiento y aprecio de sus seres queridos.

Números de la suerte: 12, 23 y 61.

Color: azul y rojo.

Signos compatibles: Aries y Leo.

Capricornio

Es su mes y tendrán que hacer cambios importantes en su vida, Mhoni Vidente les dice que es momento de tener una pareja estable y pensar en su futuro.

Números de la suerte: 03, 09 y 30.

Color: verde y amarillo.

Signos compatibles: Aries y Virgo.

Las personas del signo Capricornio verán la llegada de amores compatibles durante diciembre de 2025 (Archivo)

Acuario

La carta de La Rueda de la Fortuna indica un mes de muchos negocios, para acabar bien el 2025. Todo lo que deseen hacer se consolidará, según la pitonisa cubana.

Números de la suerte: 15, 38 y 50.

Color: naranja y rojo.

Signos compatibles: Tauro y Libra.

Piscis

La carta de El Carruaje habla de no detenerse y realizarse en todos sus propósitos pendientes: hacer pagos y sanar la mente, el corazón y los problemas del pasado. Tendrán muy buena suerte.

Números de la suerte: 10, 31 y 66.

Color: blanco y azul.

Signos compatibles: Cáncer y Virgo.