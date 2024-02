escuchar

Debido a la ola de calor que azota a gran parte del país desde hace varios días, 21 provincias se encuentran bajo alerta amarillas, naranjas o rojas por temperaturas extremas. Asimismo, varias zonas presentan alertas por tormentas.

En el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis y San Juan hay alerta roja por temperaturas que podrían superar los 40 grados este jueves, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Esto implica un “efecto alto a extremo en la salud”, que puede afectar a todas las personas, incluso a las saludables.

Las localidades bonaerenses afectadas son Gonzales Chaves, Lobería, Coronel Dorrego, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Monte Hermoso y Puan; mientras que Atreucó, Santa Rosa, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay, Caleu Caleu, Hucal, Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Curacó, Chical Co y Puelén, en La Pampa, también sufrirán las altas temperaturas.

Al mismo tiempo, la alerta roja alcanzará a toda la provincia de Mendoza; a las ciudades de El Cuy y General Roca, en Río Negro; Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches, Ñorquín, Pehuenches, Confluencia y Picún Leufú, en Neuquén; a las localidades puntanas de Belgrano y Juan Martín de Pueyrredón; y a 25 de mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil, 9 de julio, Albardón, Rawson, Santa Lucía, Rivadavia, Pocito, Sarmiento y Calingasta, en San Juan.

Por otro lado, en el centro de Buenos Aires, Río Negro, sur de Neuquén, Córdoba, norte de La Pampa, San Juan, La Rioja, San Luis y Catamarca rige una alerta naranja también por altas temperaturas, en este caso con un efecto moderado a alto en la salud. Estas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónica”, informaron las autoridades.

En tanto, para el resto del país afectado por un centro de alta presión, conocido como bloque atmosférico, -ciudad y parte de la provincia de Buenos Aires, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Misiones, Salta, San Luis, sur de Río Negro y norte de Santa Cruz, Corrientes, Entre Ríos y Tucumán-, el organismo nacional emitió una alerta amarilla, es decir, de “efecto leve a moderado en la salud”, que puede ser peligrosa, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

¿Sigue el calor?

Según el pronóstico extendido del SMN, las altas temperaturas continuarán en gran parte del territorio nacional por lo menos hasta el próximo jueves 8 de febrero, cuando lleguen posibles tormentas que aliviarán el calor y dejarán la temperatura mínima en unos 24 grados y una máxima de 28°.

En tanto, el clima para el Área Metropolitana de Buenos Aires seguirá siendo extremo, con máximas que irán desde los 36° hasta los 38° durante este fin de semana.

Alerta amarilla por tormentas

Además del calor extremo, algunas provincias también presentan una alerta amarilla por tormentas intensas, que pueden estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y principalmente ráfagas intensas.

Las regiones afectadas son Catamarca, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Salta, Santa Cruz y Tucumán.

Ante este fenómeno, el SMN recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

