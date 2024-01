escuchar

En medio de la ola de calor que azota al país, con temperaturas que escalan en algunas provincias hasta los 43 grados, los animales son el principal foco de atención de muchos. Al igual que los humanos, los ambientes frescos colaboran y mucho para hacer más amenos los días sofocantes, pero en el caso de los gatos se deberán tener en cuenta algunas indicaciones extras que contribuirán a que la mascota se sienta resguardada de los rayos del sol.

Con varios dilemas a resolver para que los gatos se encuentren cómodos y a salvo de los días de extremo calor, LA NACION se contactó con la veterinaria Leila Peluso (MP 14072) quien utiliza su propia embarcación para asistir a los animales que se encuentran en la zona del Delta (Tigre).

Qué tener en cuenta para que los gatos no sufran un golpe de calor Shutterstock

En primer lugar, Leila aclaró que los gatos sufren el calor, aunque no de una manera excesiva como si lo sienten los perros. “Los gatos, al igual que los caninos, sufren el calor, pero no lo demuestran tanto como ellos, que ante las excesivas temperaturas jadean como una forma de protegerse y perder así el calor corporal. En el caso de los gatos no es normal que jadeen, por ende si lo hacen quiere decir que están sufriendo un golpe de calor y hay que prestar mucha atención en estos días”, explicó.

Particularmente sobre los gatos, Leila remarcó que se debe ventilar los ambientes del domicilio donde se encuentran e indicó que el agua debe estar fresca para una correcta hidratación. “Algunas medidas que se pueden tener en cuenta son tener una habitación fresca, ventilada, con aire o en caso contrario con la ventana abierta, pero asegurándose de que circule bien el aire. Otro consejo es mojar una toalla o una manta y apoyarla sobre el piso, eso hace que los gatos se sientan atraídos y se refresquen sobre ella”, aseguró.

A su vez, la hidratación es un punto clave tanto para humanos como animales. En el caso de los gatos, los bebederos de agua deben cambiarse constantemente y, en casos particulares, se le puede agregar un cubito de hielo para refrescar aún más el líquido. En cuanto a la alimentación, Peluso afirmó que “el consumo de alimento seco puede disminuir en estos días” y como opción se puede agregar al menú “alimento húmedo o fresco como el atún”.

Qué síntomas demuestran un golpe de calor en los gatos

Preservar la integridad física de nuestras mascotas es una de las tareas primordiales durante el verano. Así, se deberán tener en cuenta algunas cuestiones para detectar si nuestra mascota tiene algún problema de salud producto de las altas temperaturas.

Mareos, vómitos y diarrea son algunos de los síntomas que evidencian los gatos ante un golpe de calor FreePik

“Algunos signos que provocan el golpe de calor son el mareo, vómitos, diarrea, desorientación y convulsiones que le pueden ocasionar la muerte al animal”, sintetizó la veterinaria, quien enfatizó en ventilar los ambientes y proveerle al animal los elementos necesarios para evitar un mal momento.

Por último, en una cuestión que también engloba a los perros, aseguró que no se le debe cortar el pelo al animal en estas épocas: “No se recomienda el corte de pelo en animales, sea perro o gato, ya que el pelo les genera una capa aislante del clima exterior y así evitan que los rayos le penetren en la piel”, cerró.

